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Трамп заявил о возможной сделке с РФ — эфир Ранок.LIVE

Трамп заявил о возможной сделке с РФ — эфир Ранок.LIVE

22 апреля 2025 г. 8:00

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Президент США Дональд Трамп сообщил о возможном мирном соглашении с Россией. В то же время президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу по миру в Лондоне на этой неделе.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE во вторник, 22 апреля.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
  • Старший офицер, пресс-офицер 100 ОМБр Сухопутных войск ВСУ Сергей Хоминский;
  • Авиаэксперт Богдан Долинце;
  • Политический и общественный деятель Николай Томенко;
  • Религиовед, доктор философских наук Александр Саган;
  • Народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань;
  • Народный депутат Украины от партии "Батькивщина", секретарь Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Валентин Наливайченко;
  • Международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь;
  • Политолог Владимир Фесенко.

Напомним, что лидер США Дональд Трамп заявил, что существует большая вероятность заключения "украинско-российского соглашения". По его словам, это может произойти уже на этой неделе.

В свою очередь, глава государства Владимир Зеленский объявил о начале переговоров о мире в новом формате — они состоятся уже на этой неделе.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:40 Киевский зоопарк разместит рекламу на 13 станциях метро

08:29 ТЦК может признать э-ВУД недействительным — когда это возможно

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10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона