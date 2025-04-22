Трамп заявил о возможной сделке с РФ — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп сообщил о возможном мирном соглашении с Россией. В то же время президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу по миру в Лондоне на этой неделе.
Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE во вторник, 22 апреля.
Гости эфира Ранок.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- Кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
- Старший офицер, пресс-офицер 100 ОМБр Сухопутных войск ВСУ Сергей Хоминский;
- Авиаэксперт Богдан Долинце;
- Политический и общественный деятель Николай Томенко;
- Религиовед, доктор философских наук Александр Саган;
- Народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань;
- Народный депутат Украины от партии "Батькивщина", секретарь Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Валентин Наливайченко;
- Международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь;
- Политолог Владимир Фесенко.
Напомним, что лидер США Дональд Трамп заявил, что существует большая вероятность заключения "украинско-российского соглашения". По его словам, это может произойти уже на этой неделе.
В свою очередь, глава государства Владимир Зеленский объявил о начале переговоров о мире в новом формате — они состоятся уже на этой неделе.