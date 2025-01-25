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Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

25 січня 2025 р. 22:30

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00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

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19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

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17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

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13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

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13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

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13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

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11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

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09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

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Президент США Дональд Трамп виступить із заявою у Лас-Вегасі.Це станеться напередодні його візиту до Маямі. 

Що скаже Трамп і як це вплине на майбутнє США дивіться в ефірі Новини.LIVE.

Виступ Дональда Трампа у Лас-Вегасі 

Президент США Дональд Трамп виступить у Лас-Вегасі перед тим, як вирушить до Маямі. Зазначається, що він зробить низку важливих заяв. 

Нагадаємо, Дональд Трамп готовий відновити переговори з Кім Чен Ином. За його словами, раніше між ними були нормальні відносини.

Крім того, президент США готовий негайно зустрітися з Володимиром Путіним. Трамп прагне забезпечити припинення війни в України та працювати над скороченням ядерної зброї. 

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22:02 По-весняному тепло — де синоптики прогнозують до +12 °С завтра

21:56 У Черкасах сталася стрілянина — є поранені

21:32 Зеленський сказав, як Трамп може тиснути на Росію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:06 Україна підписала важливу освітню угоду з Молдовою — подробиці

20:46 Ліверпуль завдяки дублю Гакпо розгромив Іспвіч

20:45 Розлітаються кульки — особливості нового дрона РФ "Молнія"

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22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

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13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

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09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

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