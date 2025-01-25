Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Президент США Дональд Трамп виступить із заявою у Лас-Вегасі.Це станеться напередодні його візиту до Маямі.

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Виступ Дональда Трампа у Лас-Вегасі

Президент США Дональд Трамп виступить у Лас-Вегасі перед тим, як вирушить до Маямі. Зазначається, що він зробить низку важливих заяв.

Нагадаємо, Дональд Трамп готовий відновити переговори з Кім Чен Ином. За його словами, раніше між ними були нормальні відносини.

Крім того, президент США готовий негайно зустрітися з Володимиром Путіним. Трамп прагне забезпечити припинення війни в України та працювати над скороченням ядерної зброї.