Трамп вышел с заявлением в Лас-Вегасе — эфир Новини.LIVE

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением в Лас-Вегасе. Это произойдет накануне его визита в Майами.

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Выступление Дональда Трампа в Лас-Вегасе

Президент США Дональд Трамп выступит в Лас-Вегасе перед тем, как отправится в Майами. Отмечается, что он сделает ряд важных заявлений.

Напомним, Дональд Трамп готов возобновить переговоры с Ким Чен Ыном. По его словам, ранее между ними были нормальные отношения.

Кроме того, президент США готов немедленно встретиться с Владимиром Путиным. Трамп стремится обеспечить прекращение войны в Украине и работать над сокращением ядерного оружия.