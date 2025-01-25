Трамп вышел с заявлением в Лас-Вегасе — эфир Новини.LIVE

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением в Лас-Вегасе. Это произойдет накануне его визита в Майами.
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Выступление Дональда Трампа в Лас-Вегасе
Президент США Дональд Трамп выступит в Лас-Вегасе перед тем, как отправится в Майами. Отмечается, что он сделает ряд важных заявлений.
Напомним, Дональд Трамп готов возобновить переговоры с Ким Чен Ыном. По его словам, ранее между ними были нормальные отношения.
Кроме того, президент США готов немедленно встретиться с Владимиром Путиным. Трамп стремится обеспечить прекращение войны в Украине и работать над сокращением ядерного оружия.