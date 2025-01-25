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Трамп вышел с заявлением в Лас-Вегасе — эфир Новини.LIVE

Трамп вышел с заявлением в Лас-Вегасе — эфир Новини.LIVE

25 января 2025 г. 22:30

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08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

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00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

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19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

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17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

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13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

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13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

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13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

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11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

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09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

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08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением в Лас-Вегасе. Это произойдет накануне его визита в Майами.

Что скажет Трамп и как это повлияет на будущее США смотрите в эфире Новини.LIVE.

Выступление Дональда Трампа в Лас-Вегасе 

Президент США Дональд Трамп выступит в Лас-Вегасе перед тем, как отправится в Майами. Отмечается, что он сделает ряд важных заявлений.

Напомним, Дональд Трамп готов возобновить переговоры с Ким Чен Ыном. По его словам, ранее между ними были нормальные отношения.

Кроме того, президент США готов немедленно встретиться с Владимиром Путиным. Трамп стремится обеспечить прекращение войны в Украине и работать над сокращением ядерного оружия.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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