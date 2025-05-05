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Трамп пригрозив РФ, катастрофа для Путіна — ефір Ранок.LIVE

Трамп пригрозив РФ, катастрофа для Путіна — ефір Ранок.LIVE

05 травня 2025 р. 08:00

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Президент США Дональд Трамп зробив заяву про війну в Україні, у якій підкреслив, що Вашингтон ближче до однієї зі сторін конфлікту — у МЗС прокоментували цю заяву. Український лідер Володимир Зеленський у вечірньому зверненні акцентував, що Україні потрібна "тиша". Натомість у ніч на 5 травня ворог вкотре атакував міста України. 

Ці та інші теми обговоримо у понеділок, 5 травня, з відомими експертами в ефірі Ранок.LIVE.

Також обговоримо угоду про надра із США, її вплив на економіку України, анонсований парад 9 травня у Москві, російську мову в українських школах і "безсмертний полк" росіян у Вашингтоні. Результати виборів у Румунії і їхній вплив на майбутні україно-румунські відносини. Згадаємо теми рейдів ТЦК в українських містах і підписання контракту "18-24".

Гості сьогоднішнього ефіру:
— Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ;
— Антон Малеєв, політолог;
— Ярослав Жаліло, доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегіжних досліджень;
— Микола Томенко, політичний та громадський діяч;
— Тарас Кремінь, Уповноважений із захисту державної мови;
— Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій;
— Марія Гелетій, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;
— Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад". 

Як ми раніше повідомляли, Трамп заявив, що з однією зі сторін війни в України має "тісніші зв'язки". Однак він не конкретизував, з ким у США більше порозуміння — з Росією чи Україною.

Нагадаємо, Зеленський акцентував, що за останні дні на фронті трапилося більше штурмів, ніж за останні місяці. Росія постійно порушує свої ж обіцянки, які лунають на увесь світ.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона