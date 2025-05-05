Трамп пригрозил РФ, катастрофа для Путина — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о войне в Украине, в котором подчеркнул, что Вашингтон ближе к одной из сторон конфликта — в МИД прокомментировали это заявление. Украинский лидер Владимир Зеленский в вечернем обращении акцентировал, что Украине нужна "тишина". Однако в ночь на 5 мая враг в очередной раз атаковал города Украины.



Эти и другие темы обсудим в понедельник, 5 мая, с известными экспертами в эфире Ранок.LIVE.

Также обсудим соглашение о недрах с США, его влияние на экономику Украины, анонсированный парад 9 мая в Москве, русский язык в украинских школах и "бессмертный полк" россиян в Вашингтоне. Результаты выборов в Румынии и их влияние на будущие украино-румынские отношения. Вспомним темы рейдов ТЦК в украинских городах и подписание контракта "18-24".

Гости сегодняшнего эфира:

— Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ;

— Антон Малеев, политолог;

— Ярослав Жалило, доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований;

— Николай Томенко, политический и общественный деятель;

— Тарас Креминь, Уполномоченный по защите государственного языка;

— Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций;

— Мария Гелетий, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;

— Алексей Буряченко, кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин".

Как мы ранее сообщали, Трамп заявил, что с одной из сторон войны в Украине имеет "более тесные связи". Однако он не конкретизировал, с кем у США больше взаимопонимания — с Россией или Украиной.

Напомним, Зеленский акцентировал, что за последние дни на фронте случилось больше штурмов, чем за последние месяцы. Россия постоянно нарушает свои же обещания, которые звучат на весь мир.