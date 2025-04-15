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США хочуть припинити фінансування ООН і НАТО — ефір День.LIVE

США хочуть припинити фінансування ООН і НАТО — ефір День.LIVE

15 квітня 2025 р. 13:00

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США хочуть припинити фінансування ООН і НАТО — ефір День.LIVE

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Білий дім хоче припинити фінансування ООН і НАТО, віцепрезидент  США Джей Ді Венс відповів на звинувачення Зеленського в його проросійській позиції. Тим часом спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф розсекретив, у чому може бути секрет успіху для мирної угоди з Володимиром Путіним.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 15 квітня

В ефірі День.LIVE ведучі Павло Ковальчук та Маргарита Стецюк обговорять із запрошеними експертами важливі новини з України та світової політики. Зокрема, у фокусі будуть різні інфоприводи.

Держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник США з питань України та Росії Кіт Келлог радять Дональду Трампу жорсткіше ставитися до Володимира Путіна, а той своєю чергою робить ставку на повну перемогу і чекає моменту істини на фронті влітку.

Тим часом Китай збирає союзників, щоб протистояти новим митам від Дональда Трампа. А голова ГУР Кирило Буданов розкрив, чим Росія вдарила по Сумах 13 квітня.
 
Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ;
  • Віра Константинова, політологиня-міжнародниця;
  • Павло Розенко, віцепрем'єр-міністр України 2016-2019 рр.), експерт з економічної та соціальної політики;
  • Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI";
  • Олексій Якубін, кандидат політичних наук;
  • Олександр Іванов, психіатр.

Нагадаємо, спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф сказав, які пункти у мирній угоді цікавлять Росію понад усе. 

Також Дональд Трамп пояснив, що він мав на увазі, коли описав російську атаку на Суми 13 квітня, як помилку. 

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13:02 Танкер РФ, який блокував Керченську протоку, продають на Одещині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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