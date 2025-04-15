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США хотят прекратить финансирование ООН и НАТО — эфир День.LIVE

США хотят прекратить финансирование ООН и НАТО — эфир День.LIVE

15 апреля 2025 г. 13:00

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США хотят прекратить финансирование ООН и НАТО — эфир День.LIVE

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Белый дом хочет прекратить финансирование ООН и НАТО, вице-президент США Джей Ди Вэнс ответил на обвинения Зеленского в его пророссийской позиции. Тем временем спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф рассекретил, в чем может быть секрет успеха для мирного соглашения с Владимиром Путиным.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 15 апреля

В эфире День.LIVE ведущие Павел Ковальчук и Маргарита Стецюк обсудят с приглашенными экспертами важные новости из Украины и мировой политики. В частности, в фокусе будут различные инфоповоды.

Госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог советуют Дональду Трампу жестче относиться к Владимиру Путину, а тот в свою очередь делает ставку на полную победу и ждет момента истины на фронте летом.

Тем временем Китай собирает союзников, чтобы противостоять новым пошлинам от Дональда Трампа. А глава ГУР Кирилл Буданов раскрыл, чем Россия ударила по Сумах 13 апреля.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ;
  • Вера Константинова, политолог-международник;
  • Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины 2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике;
  • Павел Лакийчук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI";
  • Алексей Якубин, кандидат политических наук;
  • Александр Иванов, психиатр.

Напомним, спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф сказал, какие пункты в мирном соглашении интересуют Россию больше всего.

Также Дональд Трамп объяснил, что он имел в виду, когда описал российскую атаку на Сумы 13 апреля, как ошибку.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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