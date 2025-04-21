Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Смерть Папи Франциска та нова заява Путіна — ефір День.LIVE arrow
Смерть Папи Франциска та нова заява Путіна — ефір День.LIVE

Смерть Папи Франциска та нова заява Путіна — ефір День.LIVE

21 квітня 2025 р. 13:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Смерть Папи Франциска та нова заява Путіна — ефір День.LIVE

Text

Трамп назвав дату укладання миру з РФ — ефір Ранок.LIVE

20 квітня 2025
Text

Великоднє богослужіння у Ватикані — прямий ефір

19 квітня 2025
Text

Великодні служіння у Ватикані — прямий ефір

Text

Сходження Благодатного вогню в Єрусалимі — прямий ефір

18 квітня 2025
Text

Підсумки паризьких перемовин про мир — ефір Вечір.LIVE

Text

США можуть вийти з переговорів — ефір День.LIVE

Text

Угода про корисні копалини та умови Трампа — ефір Ранок.LIVE

17 квітня 2025
Text

Важлива зустріч Мелоні з Трампом у Вашингтоні — прямий ефір

Text

США, Британія і Франція готують заяву щодо України — прямий ефір

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Сьогодні в День.LIVE дізнаємося обставини смерті Папи Римського Франциска. Також поговоримо про скасування "великоднього перемир'я".

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру: 

  • Росія та Україна можуть укласти мир цього тижня;
  • Зеленський пропонує РФ продовжити заборону на далекобійні удари;
  • У Буданова заявили про випадки застосування РФ боєприпасів з отруйним газом;
  • Залужний зробив нову заяву про війну;
  • Дуда виступив за те, щоб Польща мала доступ до французького ядерного щита.

 Гості сьогоднішнього ефіру:

  • кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;
  • підполковник у відставці, фахівець з бронетанкової техніки Микола Саламаха;
  • військовий експерт Ян Матвеєв;
  • голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр., генерал армії України Микола Маломуж;
  • юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв;
  • голова Комітету економістів України Андрій Новак;
  • доктор юридичних наук, заслужений юрист України, медіатор Наталія Ковалко;
  • в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

Нагадаємо, 21 квітня у Ватикані помер Папа Римський Франциск. Йому було 88 років. 

А президент США Дональд Трамп сподівається, що мир в Україні може настати вже найближчим часом.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

14:20 Папу Римського поховають не у Ватикані — стало відомо де

14:20 Румунія планує купити молдавський порт поряд з Одещиною

14:05 Долар більше не рятує — куди українцям краще вкладати заощадження

14:01 Епіфаній висловив співчуття щодо смерті Папи Римського

13:56 ВАКС арештував майно Комарницького та його родичів — яке саме

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:45 В Одесі викрадали людей під виглядом ТЦК — деталі схеми

13:36 Келлог пояснив, на що розраховувати Україні щодо перемир'я

13:33 Смерть Папи Франциска — хто може стати наступником

13:31 Скільки в середньому заробляють у Польщі у 2025 — сума

13:21 Швейцарія виплатить українцям до 5 тис. доларів — подробиці

14:20 Папу Римського поховають не у Ватикані — стало відомо де

14:20 Румунія планує купити молдавський порт поряд з Одещиною

14:05 Долар більше не рятує — куди українцям краще вкладати заощадження

14:01 Епіфаній висловив співчуття щодо смерті Папи Римського

13:56 ВАКС арештував майно Комарницького та його родичів — яке саме

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:45 В Одесі викрадали людей під виглядом ТЦК — деталі схеми

13:36 Келлог пояснив, на що розраховувати Україні щодо перемир'я

13:33 Смерть Папи Франциска — хто може стати наступником

13:31 Скільки в середньому заробляють у Польщі у 2025 — сума

13:21 Швейцарія виплатить українцям до 5 тис. доларів — подробиці

06:33 Жванецький пропагандист чи символ Одеси — як вважають городяни

18 квітня

22:33 Великодній кошик 2025 — скільки одесити витратять цього року

06:33 Курортний сезон в Одесі під загрозою — у якому стані море

17 квітня

06:33 Актуальні ціни до Великодня на "Новому базарі" в Одесі

15 квітня

14:18 Прифронтові регіони отримають нову допомогу, — деталі

14 квітня

22:33 Морське перемир'я — чи є плюси для України і чого прагне Росія

15:57 Потоплення крейсера «Москва» — як Україна змінила хід війни

13 квітня

06:38 Українці на Балі — як відкрити бізнес на острові

12 квітня

06:39 Метро на Виноградар — куди зникли мільярди та коли чекати станції

11 квітня

20:11 Римських легіонерів помітили у центрі Одеси — що готується

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона