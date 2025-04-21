Смерть Папи Франциска та нова заява Путіна — ефір День.LIVE

Сьогодні в День.LIVE дізнаємося обставини смерті Папи Римського Франциска. Також поговоримо про скасування "великоднього перемир'я".

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Інші теми ефіру:

Росія та Україна можуть укласти мир цього тижня;

Зеленський пропонує РФ продовжити заборону на далекобійні удари;

У Буданова заявили про випадки застосування РФ боєприпасів з отруйним газом;

Залужний зробив нову заяву про війну;

Дуда виступив за те, щоб Польща мала доступ до французького ядерного щита.

Гості сьогоднішнього ефіру:

кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;

підполковник у відставці, фахівець з бронетанкової техніки Микола Саламаха;

військовий експерт Ян Матвеєв;

голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр., генерал армії України Микола Маломуж;

юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв;

голова Комітету економістів України Андрій Новак;

доктор юридичних наук, заслужений юрист України, медіатор Наталія Ковалко;

в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

Нагадаємо, 21 квітня у Ватикані помер Папа Римський Франциск. Йому було 88 років.

А президент США Дональд Трамп сподівається, що мир в Україні може настати вже найближчим часом.