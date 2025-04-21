Смерть Папи Франциска та нова заява Путіна — ефір День.LIVE

Сьогодні в День.LIVE дізнаємося обставини смерті Папи Римського Франциска. Також поговоримо про скасування "великоднього перемир'я".
Подивитися ефір можна за посиланням.
Інші теми ефіру:
- Росія та Україна можуть укласти мир цього тижня;
- Зеленський пропонує РФ продовжити заборону на далекобійні удари;
- У Буданова заявили про випадки застосування РФ боєприпасів з отруйним газом;
- Залужний зробив нову заяву про війну;
- Дуда виступив за те, щоб Польща мала доступ до французького ядерного щита.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;
- підполковник у відставці, фахівець з бронетанкової техніки Микола Саламаха;
- військовий експерт Ян Матвеєв;
- голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр., генерал армії України Микола Маломуж;
- юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв;
- голова Комітету економістів України Андрій Новак;
- доктор юридичних наук, заслужений юрист України, медіатор Наталія Ковалко;
- в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.
Нагадаємо, 21 квітня у Ватикані помер Папа Римський Франциск. Йому було 88 років.
А президент США Дональд Трамп сподівається, що мир в Україні може настати вже найближчим часом.