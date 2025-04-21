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Смерть Папы Франциска и новое заявление Путина — эфир День.LIVE

Смерть Папы Франциска и новое заявление Путина — эфир День.LIVE

21 апреля 2025 г. 13:00

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Сегодня в День.LIVE узнаем обстоятельства смерти Папы Римского Франциска. Также поговорим об отмене "пасхального перемирия".

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира:

  • Россия и Украина могут заключить мир на этой неделе;
  • Зеленский предлагает РФ продлить запрет на дальнобойные удары;
  • У Буданова заявили о случаях применения РФ боеприпасов с ядовитым газом;
  • Залужный сделал новое заявление о войне;
  • Дуда выступил за то, чтобы Польша имела доступ к французскому ядерному щиту.

Гости сегодняшнего эфира:

  • кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;
  • подполковник в отставке, специалист по бронетанковой технике Николай Саламаха;
  • военный эксперт Ян Матвеев;
  • глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж;
  • юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев;
  • председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак;
  • доктор юридических наук, заслуженный юрист Украины, медиатор Наталья Ковалко;
  • и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.

Напомним, 21 апреля в Ватикане умер Папа Римский Франциск. Ему было 88 лет.

А президент США Дональд Трамп надеется, что мир в Украине может наступить уже в ближайшее время.

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13:33 Смерть Папы Франциска — кто может стать преемником

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:21 Швейцария выплатит украинцам до 5 тыс. долларов — подробности

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12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона