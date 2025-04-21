Смерть Папы Франциска и новое заявление Путина — эфир День.LIVE

Сегодня в День.LIVE узнаем обстоятельства смерти Папы Римского Франциска. Также поговорим об отмене "пасхального перемирия".
Посмотреть эфир можно по ссылке.
Другие темы эфира:
- Россия и Украина могут заключить мир на этой неделе;
- Зеленский предлагает РФ продлить запрет на дальнобойные удары;
- У Буданова заявили о случаях применения РФ боеприпасов с ядовитым газом;
- Залужный сделал новое заявление о войне;
- Дуда выступил за то, чтобы Польша имела доступ к французскому ядерному щиту.
Гости сегодняшнего эфира:
- кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;
- подполковник в отставке, специалист по бронетанковой технике Николай Саламаха;
- военный эксперт Ян Матвеев;
- глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж;
- юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев;
- председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак;
- доктор юридических наук, заслуженный юрист Украины, медиатор Наталья Ковалко;
- и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.
Напомним, 21 апреля в Ватикане умер Папа Римский Франциск. Ему было 88 лет.
А президент США Дональд Трамп надеется, что мир в Украине может наступить уже в ближайшее время.