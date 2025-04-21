Смерть Папы Франциска и новое заявление Путина — эфир День.LIVE

Сегодня в День.LIVE узнаем обстоятельства смерти Папы Римского Франциска. Также поговорим об отмене "пасхального перемирия".

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира:

Россия и Украина могут заключить мир на этой неделе;

Зеленский предлагает РФ продлить запрет на дальнобойные удары;

У Буданова заявили о случаях применения РФ боеприпасов с ядовитым газом;

Залужный сделал новое заявление о войне;

Дуда выступил за то, чтобы Польша имела доступ к французскому ядерному щиту.

Гости сегодняшнего эфира:

кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;

подполковник в отставке, специалист по бронетанковой технике Николай Саламаха;

военный эксперт Ян Матвеев;

глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж;

юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев;

председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак;

доктор юридических наук, заслуженный юрист Украины, медиатор Наталья Ковалко;

и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.

Напомним, 21 апреля в Ватикане умер Папа Римский Франциск. Ему было 88 лет.

А президент США Дональд Трамп надеется, что мир в Украине может наступить уже в ближайшее время.