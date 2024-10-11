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Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

11 жовтня 2024 р. 19:12

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19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

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17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

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13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

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13:26 Банки виплатять у 2025 році 50% податку на прибуток, — нардеп

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13:00 Масові скарги на роботу МСЕК та чи буде Путіна на саміті G20 — ефір день.LIVE

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Починаючи із минулого року росіяни під час ракетних атак по Україні застосовують крилату ракету Х-101 із подвійною бойовою частиною, а також із касетними боєприпасами. І загалом по території України летять свіжі ракети 2024 року випуску.

Про це Новини.LIVE розповів Андрій Кульчицький, завідувач Лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Якими ракетами Росія обстрілює Україну

Російські війська випускають по Україні сотні ракет та ударних дронів. Зокрема, це крилаті ракети Х-101, Х-55, Х-69. Останні, до речі, оснащені останніми новинками російської промисловості.

"Наприклад, очі у тепловізора попереду, є система наведення. У цій ракеті вони зібрали всі добре працюючі складові Х-55 і Х-101, склали, і вийшов дуже цікавий екземпляр", — розповів Кульчицький.

Експерт також проаналізував північно-корейські балістичні ракети. За його словами, Конструкція та матеріали не відповідають конструкціям та матеріалам, які застосовуються у російських ракетах. Якість швів вказують, що ракети виготовлені у простих умовах. 

"Це доречно для масових виробів. Летять вони, куди хотять, у напрямку. А ракета повинна відхилятися від заданої точки 5-10 метрів, а не на тисячу метрів чи навіть 3 км. У визначені цілі я не бачив попадання північнокорейських ракет", — уточнив експерт.  

Андрій Кульчицький також розповів про:

  • Специфіку нових чорних шахедів
  • Новітні російські ракети "Циркон", якими росіяни вже били по Києву
  • Росіяни запускають по Україні ракети, вироблені у 2024 році

Нагадаємо, зранку 8 жовтня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Харкову. Наразі інформацію про постраждалих та руйнувань не надходила.

А у ніч проти 10 жовтня Росія вчергове атакувала Україну, застосувавши одразу кілька типів ракет, а також ударні безпілотники. У Повітряних силах ЗСУ відповіли, скільки ворожих повітряних цілей вдалося знешкодити.
 

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19:09 Глава МЗС Польщі зробив гучну заяву щодо Волинської трагедії

19:04 Ляшко пояснив, у чому полягатиме реформа МСЕК — які зміни очікуються

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