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Россия обстреливает Украину свежими ракетами 2024 года, — эксперт военных исследований

Россия обстреливает Украину свежими ракетами 2024 года, — эксперт военных исследований

11 октября 2024 г. 19:12

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19:12 Россия обстреливает Украину свежими ракетами 2024 года, — эксперт военных исследований

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17:50 Нехватка техники в ВСУ и наступление российских войск —эфир Вечір.LIVE

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13:30 Нардеп заявил о вероятном газовом кризисе — какая причина

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13:26 Банки выплатят в 2025 году 50% налога на прибыль, — нардеп

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13:00 Массовые жалобы на работу МСЭК и будет ли Путин на саммите G20 - эфир День.LIVE

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Начиная с прошлого года, россияне во время ракетных атак по Украине применяют крылатую ракету Х-101 с двойной боевой частью, а также с кассетными боеприпасами. В целом по территории Украины летят свежие ракеты 2024 года выпуска.

Об этом Новини.LIVE рассказал Андрей Кульчицкий, заведующий Лабораторией военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Какими ракетами Россия обстреливает Украину

Российские войска выпускают по Украине сотни ракет и ударных дронов. В частности, это крылатые ракеты Х-101, Х-55, Х-69. Последние, к слову, оснащены последними новинками российской промышленности.

"Например, глаза у тепловизора, впереди есть система наведения. В этой ракете они собрали все хорошо работающие составляющие Х-55 и Х-101, составили, и получился очень интересный экземпляр", — рассказал Кульчицкий.

Эксперт также проанализировал северокорейские баллистические ракеты. По его словам, конструкция и материалы не соответствуют конструкциям и материалам, применяемым в российских ракетах. Качество швов указывает, что ракеты изготовлены в простых условиях.

"Это уместно для массовых изделий. Летят они, куда хотят, в направлении. А ракета должна отклоняться от заданной точки 5-10 метров, а не на тысячу метров или даже 3 км. В определенные цели я не видел попадания северокорейских ракет", — уточнил эксперт.

Андрей Кульчицкий также рассказал о:

  • Специфике новых черных шахедов
  • Новейшие российские ракеты "Циркон", которыми россияне уже били по Киеву
  • Россияне запускают по Украине ракеты, произведенные в 2024 году

Напомним, утром 8 октября российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Харькову. Пока информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

А в ночь на 10 октября Россия в очередной раз атаковала Украину, применив сразу несколько типов ракет, а также ударные беспилотники. В Воздушных силах ВСУ ответили, сколько вражеских воздушных целей удалось обезвредить.

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