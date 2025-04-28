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Рютте на 70-й річниці вступу Німеччини в НАТО — прямий ефір

Рютте на 70-й річниці вступу Німеччини в НАТО — прямий ефір

28 квітня 2025 р. 14:45

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У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі сьогодні, 28 квітня, розпочнеться урочиста церемонія, присвячена 70-річчю членства Німеччини в Північноатлантичному альянсі. Очікуються виступи топпосадовців.

Новини.LIVE транслюватиме у прямому етері урочистості. 

Відомо, що на заході присутні Федеральний президент Німеччини та генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який бере участь у церемонії у прямому ефірі, підкреслюючи історичне значення моменту.

Нагадаємо, нещодавно Марк Рютте висловився щодо того, чи буде Україна вступати до НАТО.

Також нещодавно відбулася зустріч між представниками НАТО та України. 

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