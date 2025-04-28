Рютте на 70-й річниці вступу Німеччини в НАТО — прямий ефір

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі сьогодні, 28 квітня, розпочнеться урочиста церемонія, присвячена 70-річчю членства Німеччини в Північноатлантичному альянсі. Очікуються виступи топпосадовців.

Новини.LIVE транслюватиме у прямому етері урочистості.

Відомо, що на заході присутні Федеральний президент Німеччини та генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який бере участь у церемонії у прямому ефірі, підкреслюючи історичне значення моменту.

Нагадаємо, нещодавно Марк Рютте висловився щодо того, чи буде Україна вступати до НАТО.

Також нещодавно відбулася зустріч між представниками НАТО та України.