Рютте на 70-й годовщине вступления Германии в НАТО — прямой эфир

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе сегодня, 28 апреля, начнется торжественная церемония, посвященная 70-летию членства Германии в Североатлантическом альянсе. Ожидаются выступления топ-чиновников.

Новини.LIVE будет транслировать в прямом эфире торжества.

Известно, что на мероприятии присутствуют Федеральный президент Германии и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который участвует в церемонии в прямом эфире, подчеркивая историческое значение момента.

Напомним, недавно Марк Рютте высказался относительно того, будет ли Украина вступать в НАТО.

Также недавно состоялась встреча между представителями НАТО и Украины.