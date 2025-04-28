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Рютте на 70-й годовщине вступления Германии в НАТО — прямой эфир

Рютте на 70-й годовщине вступления Германии в НАТО — прямой эфир

28 апреля 2025 г. 14:45

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В штаб-квартире НАТО в Брюсселе сегодня, 28 апреля, начнется торжественная церемония, посвященная 70-летию членства Германии в Североатлантическом альянсе. Ожидаются выступления топ-чиновников.

Новини.LIVE будет транслировать в прямом эфире торжества.

Известно, что на мероприятии присутствуют Федеральный президент Германии и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который участвует в церемонии в прямом эфире, подчеркивая историческое значение момента.

Напомним, недавно Марк Рютте высказался относительно того, будет ли Украина вступать в НАТО.

Также недавно состоялась встреча между представителями НАТО и Украины.

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6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона