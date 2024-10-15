Рейди ТЦК по всій країні та участь КНДР у війні — ефір День.LIVE

У Києві у понеділок, 14 жовтня, розпочали опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста. А столичний ТЦК має намір витратити 3 мільйони гривень на бланки та календарі.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

депутат Київської міської ради Тарас Козак;

комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, "Європейська Солідарність" Марія Іонова;

адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко;

головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус.

Разом з ведучими Павлом Ковальчуком та Маргаритою Стецюк вони обговорять такі теми:

Київ розпочав опалювальний сезон;

Київський ТЦК витратить майже 3 млн грн на бланки та календарі;

сім'я заступника Кличка за час його роботи скупила купу нерухомості по всьому Києву, — Bihus.Info;

усі повідомлення про замінування, що надходили на електронні адреси державних установ по всій Україні, виявилися неправдивими, — Нацполіція;

закон про мобілізацію та сам процес мобілізації сьогодні провалені, — Кудряшов.

Раніше стало відомо, як призупинення бронювання працівників впливає на бізнес в Україні.

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