Рейди ТЦК по всій країні та участь КНДР у війні — ефір День.LIVE

У Києві у понеділок, 14 жовтня, розпочали опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста. А столичний ТЦК має намір витратити 3 мільйони гривень на бланки та календарі.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- депутат Київської міської ради Тарас Козак;
- комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, "Європейська Солідарність" Марія Іонова;
- адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко;
- головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус.
Разом з ведучими Павлом Ковальчуком та Маргаритою Стецюк вони обговорять такі теми:
- Київ розпочав опалювальний сезон;
- Київський ТЦК витратить майже 3 млн грн на бланки та календарі;
- сім'я заступника Кличка за час його роботи скупила купу нерухомості по всьому Києву, — Bihus.Info;
- усі повідомлення про замінування, що надходили на електронні адреси державних установ по всій Україні, виявилися неправдивими, — Нацполіція;
- закон про мобілізацію та сам процес мобілізації сьогодні провалені, — Кудряшов.
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