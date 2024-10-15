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Рейди ТЦК по всій країні та участь КНДР у війні — ефір День.LIVE

Рейди ТЦК по всій країні та участь КНДР у війні — ефір День.LIVE

15 жовтня 2024 р. 13:00

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13:00 Рейди ТЦК по всій країні та участь КНДР у війні — ефір День.LIVE

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11:42Масові мінування по Україні — у поліції сказали, хто до цього причетний

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10:36 Військовий назвав найбільшу небезпеку на фронті для операторів БпЛА

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09:55 Загинули під гусеницями своєї техніки — військовий про відступ росіян у бою

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08:00 План перемоги Зеленського та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

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00:01 Южаніна заявила, що доповідь Зеленського про План перемоги буде секретною

14 жовтня 2024
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23:32 Військовий відреагував на рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

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22:56 Як у Німеччині відбуваються традиційні осінні фестивалі — ексклюзив Новини.LIVE

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21:12 Батьки масово вивозять дітей з України — Южаніна назвала причини

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20:18 Атака на порт Одеси та представлення Плану перемоги українцям — головні новини

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13:00 Рейди ТЦК по всій країні та участь КНДР у війні — ефір День.LIVE

Text

11:42 Масові мінування по Україні — у поліції сказали, хто до цього причетний

Text

10:36 Військовий назвав найбільшу небезпеку на фронті для операторів БпЛА

Text

09:55 Загинули під гусеницями своєї техніки — військовий про відступ росіян у бою

Text

08:00 План перемоги Зеленського та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

00:01 Южаніна заявила, що доповідь Зеленського про План перемоги буде секретною

14 жовтня 2024
Text

23:32 Військовий відреагував на рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Text

22:56 Як у Німеччині відбуваються традиційні осінні фестивалі — ексклюзив Новини.LIVE

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21:12 Батьки масово вивозять дітей з України — Южаніна назвала причини

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20:18 Атака на порт Одеси та представлення Плану перемоги українцям — головні новини

У Києві у понеділок, 14 жовтня, розпочали опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста. А столичний ТЦК має намір витратити 3 мільйони гривень на бланки та календарі.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • депутат Київської міської ради Тарас Козак;
  • комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, "Європейська Солідарність" Марія Іонова;
  • адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко;
  • головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус.

Разом з ведучими Павлом Ковальчуком та Маргаритою Стецюк вони обговорять такі теми:

  • Київ розпочав опалювальний сезон; 
  • Київський ТЦК витратить майже 3 млн грн на бланки та календарі;
  • сім'я заступника Кличка за час його роботи скупила купу нерухомості по всьому Києву, — Bihus.Info;
  • усі повідомлення про замінування, що надходили на електронні адреси державних установ по всій Україні, виявилися неправдивими, — Нацполіція;
  • закон про мобілізацію та сам процес мобілізації сьогодні провалені, — Кудряшов.

Раніше стало відомо, як призупинення бронювання працівників впливає на бізнес в Україні.

Також ми писали, що ухилянтам можуть загрожувати серйозні штрафи, якщо відмовляться від повістки, надісланої поштою.

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13:55 ПФУ попередив про припинення виплат пенсій — як запобігти

13:53 Синоптик Діденко попередила українців про дощі та заморозки завтра

13:53 Однушка за 2 млн доларів — як виглядає найдорожча квартира в Одесі

13:47 На Курщині росіяни встановлюють "зуби дракона" на дорогах — почастішали ДТП

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:46 У Харкові очікуються дощі та туман — прогноз синоптиків на завтра

13:45 У РНБО спрогнозували, коли очікувати масованих ударів РФ по енергетиці

13:23 Навіщо обстрілюють Одесу — стала відома нова стратегія росіян

13:20 Наводив артилерію на свою бригаду — СБУ затримала зрадника

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09:55 Загинули під гусеницями своєї техніки — військовий про відступ росіян у бою

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08:00 План перемоги Зеленського та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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