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Рейды ТЦК по всей стране и участие КНДР в войне — эфир День.LIVE

Рейды ТЦК по всей стране и участие КНДР в войне — эфир День.LIVE

15 октября 2024 г. 13:00

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13:00 Рейды ТЦК по всей стране и участие КНДР в войне — эфир День.LIVE

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11:42Массовые минирования по Украине — в полиции сказали, кто к этому причастен

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10:36 Военный назвал самую большую опасность на фронте для операторов БпЛА

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09:55 Погибли под гусеницами своей техники — военный об отступлении россиян в бою

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08:00 План победы Зеленского и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

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00:01 Южанина заявила, что доклад Зеленского о Плане победы будет секретным

14 октября 2024
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23:32 Военный отреагировал на рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

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22:56 Как в Германии проходят традиционные осенние фестивали — эксклюзив Новини.LIVE

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21:12 Родители массово вывозят детей из Украины — Южанина назвала причины

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20:18 Атака на порт Одессы и представление Плана победы украинцам — главные новости

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13:00 Рейды ТЦК по всей стране и участие КНДР в войне — эфир День.LIVE

Text

11:42 Массовые минирования по Украине — в полиции сказали, кто к этому причастен

Text

10:36 Военный назвал самую большую опасность на фронте для операторов БпЛА

Text

09:55 Погибли под гусеницами своей техники — военный об отступлении россиян в бою

Text

08:00 План победы Зеленского и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

00:01 Южанина заявила, что доклад Зеленского о Плане победы будет секретным

14 октября 2024
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23:32 Военный отреагировал на рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

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22:56 Как в Германии проходят традиционные осенние фестивали — эксклюзив Новини.LIVE

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21:12 Родители массово вывозят детей из Украины — Южанина назвала причины

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20:18 Атака на порт Одессы и представление Плана победы украинцам — главные новости

В Киеве в понедельник, 14 октября, начали отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других заведений социальной сферы города. А столичный ТЦК намерен потратить 3 миллиона гривен на бланки и календари.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • депутат Киевского городского совета Тарас Козак;
  • комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, "Европейская Солидарность" Мария Ионова;
  • адвокат, общественный деятель Владислав Михайленко;
  • главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Усс.

Вместе с ведущими Павлом Ковальчуком и Маргаритой Стецюк они обсудят следующие темы:

  • Киев начал отопительный сезон;
  • Киевский ТЦК потратит около 3 млн грн на бланки и календари;
  • семья заместителя Кличко за время его работы скупила кучу недвижимости по всему Киеву, — Bihus.Info;
  • все сообщения о заминировании, которые поступали в электронные адреса государственных учреждений по всей Украине, оказались ложными, — Нацполиция;
  • закон о мобилизации и самом процессе мобилизации сегодня провалены, — Кудряшов.

Ранее стало известно, как остановка бронирования работников влияет на бизнес в Украине.

Также мы писали, что уклоняющим могут угрожать серьезные штрафы, если откажутся от повестки, отправленной по почте.

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12:55 Львовщину накроют туманы и заморозки — синоптики дали прогноз погоды на завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:53 Брачное агентство для уклонистов — в Одессе задержали организатора

12:53 Установление сроков службы для мобилизованных — сержант ВСУ объяснил, почему это невозможно

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