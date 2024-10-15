Рейды ТЦК по всей стране и участие КНДР в войне — эфир День.LIVE

В Киеве в понедельник, 14 октября, начали отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других заведений социальной сферы города. А столичный ТЦК намерен потратить 3 миллиона гривен на бланки и календари.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

депутат Киевского городского совета Тарас Козак;

комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, "Европейская Солидарность" Мария Ионова;

адвокат, общественный деятель Владислав Михайленко;

главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Усс.

Вместе с ведущими Павлом Ковальчуком и Маргаритой Стецюк они обсудят следующие темы:

Киев начал отопительный сезон;

Киевский ТЦК потратит около 3 млн грн на бланки и календари;

семья заместителя Кличко за время его работы скупила кучу недвижимости по всему Киеву, — Bihus.Info;

все сообщения о заминировании, которые поступали в электронные адреса государственных учреждений по всей Украине, оказались ложными, — Нацполиция;

закон о мобилизации и самом процессе мобилизации сегодня провалены, — Кудряшов.

Ранее стало известно, как остановка бронирования работников влияет на бизнес в Украине.

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