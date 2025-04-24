Реакція Трампа на обстріл України та заява Дуди — ефір Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп відреагував на нічний обстріл Києва 24 квітня. А Володимир Зеленський через російську атаку скоротив візит до ПАР.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговорять про таке:

масований удар по Києву: останні деталі;

Трамп відреагував на атаку РФ по Києву;

Зеленський у ПАР: через масовану російську атаку візит скорочено;

Рютте збирається закликати США не примушувати Україну до проросійської мирної угоди, — FT;

Кремль прокоментував масований удар по Києву.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Максим Джигун — політолог, партнер агенції з урядових зв'язків Good Politics;

Олег Дунда — народний депутат України від партії "Слуга Народу";

Костянтин Криволап — авіаційний експерт;

Кирило Сазонов — військовослужбовець Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог;

Андрій Вігірінський — юрист, політичний аналітик.

Нагадаємо, вночі 24 квітня російські війська завдали комбінованого удару по Києві. Внаслідок цього загинуло дев'ятеро осіб, а ще понад 70 отримали поранення. Зеленський повідомив, що серед жертв є діти.