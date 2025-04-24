Реакція Трампа на обстріл України та заява Дуди — ефір Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп відреагував на нічний обстріл Києва 24 квітня. А Володимир Зеленський через російську атаку скоротив візит до ПАР.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE.
Про що ефір
Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговорять про таке:
- масований удар по Києву: останні деталі;
- Трамп відреагував на атаку РФ по Києву;
- Зеленський у ПАР: через масовану російську атаку візит скорочено;
- Рютте збирається закликати США не примушувати Україну до проросійської мирної угоди, — FT;
- Кремль прокоментував масований удар по Києву.
Гості ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Максим Джигун — політолог, партнер агенції з урядових зв'язків Good Politics;
- Олег Дунда — народний депутат України від партії "Слуга Народу";
- Костянтин Криволап — авіаційний експерт;
- Кирило Сазонов — військовослужбовець Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог;
- Андрій Вігірінський — юрист, політичний аналітик.
Нагадаємо, вночі 24 квітня російські війська завдали комбінованого удару по Києві. Внаслідок цього загинуло дев'ятеро осіб, а ще понад 70 отримали поранення. Зеленський повідомив, що серед жертв є діти.