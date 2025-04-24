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Реакція Трампа на обстріл України та заява Дуди — ефір Вечір.LIVE

Реакція Трампа на обстріл України та заява Дуди — ефір Вечір.LIVE

24 квітня 2025 р. 17:50

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Реакція Трампа на обстріл України та заява Дуди — ефір Вечір.LIVE

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Президент США Дональд Трамп відреагував на нічний обстріл Києва 24 квітня. А Володимир Зеленський через російську атаку скоротив візит до ПАР. 

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговорять про таке:

  • масований удар по Києву: останні деталі;
  • Трамп відреагував на атаку РФ по Києву;
  • Зеленський у ПАР: через масовану російську атаку візит скорочено;
  • Рютте збирається закликати США не примушувати Україну до проросійської мирної угоди, — FT;
  • Кремль прокоментував масований удар по Києву.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Максим Джигун — політолог, партнер агенції з урядових зв'язків Good Politics;
  • Олег Дунда — народний депутат України від партії "Слуга Народу";
  • Костянтин Криволап — авіаційний експерт;
  • Кирило Сазонов — військовослужбовець Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог;
  • Андрій Вігірінський — юрист, політичний аналітик.

Нагадаємо, вночі 24 квітня російські війська завдали комбінованого удару по Києві. Внаслідок цього загинуло дев'ятеро осіб, а ще понад 70 отримали поранення. Зеленський повідомив, що серед жертв є діти

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17:40 Курортний сезон в Одесі — підготовка пляжів вже триває

17:39 Удар РФ по Києву — кількість загиблих знову зросла

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:33 Київський КПК — 19 млн євро в надійність, екологічність і якість

17:08 Обстріл Києва — з-під завалів дістали тіло ще однієї людини

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15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона