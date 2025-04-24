Реакция Трампа на обстрел и заявление Дуды — эфир Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп отреагировал на ночной обстрел Киева 24 апреля. А Владимир Зеленский из-за российской атаки сократил визит в ЮАР.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE.
О чем эфир
Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорят о следующем:
- массированный удар по Киеву: последние детали;
- Трамп отреагировал на атаку РФ по Киеву;
- Зеленский в ЮАР: из-за массированной российской атаки визит сокращен;
- Рютте собирается призвать США не принуждать Украину к пророссийскому мирному соглашению, — FT;
- Кремль прокомментировал массированный удар по Киеву.
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Максим Джигун — политолог, партнер агентства по правительственным связям Good Politics;
- Олег Дунда — народный депутат Украины от партии "Слуга народа";
- Константин Криволап — авиационный эксперт;
- Кирилл Сазонов — военнослужащий Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром", политолог;
- Андрей Вигиринский — юрист, политический аналитик.
Напомним, ночью 24 апреля российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате этого погибли девять человек, а еще более 70 получили ранения. Зеленский сообщил, что среди жертв есть дети.