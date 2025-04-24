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Реакция Трампа на обстрел и заявление Дуды — эфир Вечір.LIVE

Реакция Трампа на обстрел и заявление Дуды — эфир Вечір.LIVE

24 апреля 2025 г. 17:50

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Президент США Дональд Трамп отреагировал на ночной обстрел Киева 24 апреля. А Владимир Зеленский из-за российской атаки сократил визит в ЮАР.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорят о следующем:

  • массированный удар по Киеву: последние детали;
  • Трамп отреагировал на атаку РФ по Киеву;
  • Зеленский в ЮАР: из-за массированной российской атаки визит сокращен;
  • Рютте собирается призвать США не принуждать Украину к пророссийскому мирному соглашению, — FT;
  • Кремль прокомментировал массированный удар по Киеву.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Максим Джигун — политолог, партнер агентства по правительственным связям Good Politics;
  • Олег Дунда — народный депутат Украины от партии "Слуга народа";
  • Константин Криволап — авиационный эксперт;
  • Кирилл Сазонов — военнослужащий Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром", политолог;
  • Андрей Вигиринский — юрист, политический аналитик.

Напомним, ночью 24 апреля российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате этого погибли девять человек, а еще более 70 получили ранения. Зеленский сообщил, что среди жертв есть дети.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
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