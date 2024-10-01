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Прем'єра проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надія Хільська

Прем'єра проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надія Хільська

01 жовтня 2024 р. 18:11

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18:43 День захисників і захисниць України — чого одесити бажають нашим бійцям

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18:11Прем'єра проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надія Хільська

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17:50 Кадрові зміни в МОУ та статус заявки України в НАТО — ефір Вечір.LIVE

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16:41 У Третій штурмовій повідомили, скільки триває навчання операторів FPV-дронів

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14:50 Гончаренко заявив, що повернення 30 тис. грн всім військовим досі не реалізовано

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13:00 Кадрові зміни у Міноборони та новий генсек НАТО — ефір День.LIVE

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12:15 Демченко поділився деталями роботи прикордонників на фронті

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11:41 Військовий оцінив якість забезпечення ЗСУ одягом та харчами — чи готові до зими

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09:38 У Києві катастрофа з якістю води, мостів та управління — інтерв'ю з депутатом

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08:00День захисника і захисниць України та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

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18:43 День захисників і захисниць України — чого одесити бажають нашим бійцям

Text

18:11 Прем'єра проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надія Хільська

Text

17:50 Кадрові зміни в МОУ та статус заявки України в НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

16:41 У Третій штурмовій повідомили, скільки триває навчання операторів FPV-дронів

Text

14:50 Гончаренко заявив, що повернення 30 тис. грн всім військовим досі не реалізовано

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Кадрові зміни у Міноборони та новий генсек НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:15 Демченко поділився деталями роботи прикордонників на фронті

Text

11:41 Військовий оцінив якість забезпечення ЗСУ одягом та харчами — чи готові до зими

Text

09:38 У Києві катастрофа з якістю води, мостів та управління — інтерв'ю з депутатом

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08:00 День захисника і захисниць України та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Новини.LIVE запускає новий проєкт "Жінки-фенікс. Жити попри все". Він покликаний розповісти історії жінок, які втратили на війні своїх чоловіків, однак знайшли сили продовжувати жити далі.

Прем'єра відбудеться вже у вівторок, 1 жовтня, о 21:00.

Про що випуск

Героїнею першого випуску стала Надія, яка втратила свого чоловіка у серпні 2023 року — він був сержантом взводу та загинув під час бойового завдання.

До початку повномасштабного вторгнення Росії Олексій Хільський грав у театрі та знімався в кіно, але вирішив стати на захист держави.

Після втрати чоловіка Надія знайшла в собі неймовірну силу, аби піднятися і жити далі. Її шлях — це шлях відродження, відчайдушної мужності та незламності. У цьому їй допомагає і донька.

Нагадаємо, за новим календарем 1 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць. 

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України посмертно військовому льотчику Андрію Пільщикову "Джусу".

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19:05 Зеленський оновив склад Ставки — що відомо

19:01 У Запорізькій ОВА повідомили про збільшення кількості поранених

19:01 У Греції загинули українські туристки — що трапилось

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:54 Трансфермаркт оновив вартість українців у чемпіонаті Англії

18:51 Відключення світла — в Укренерго зробили важливе застереження на завтра

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18:11 Прем'єра проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надія Хільська

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17:50 Кадрові зміни в МОУ та статус заявки України в НАТО — ефір Вечір.LIVE

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16:41 У Третій штурмовій повідомили, скільки триває навчання операторів FPV-дронів

Text

14:50 Гончаренко заявив, що повернення 30 тис. грн всім військовим досі не реалізовано

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Кадрові зміни у Міноборони та новий генсек НАТО — ефір День.LIVE

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12:15 Демченко поділився деталями роботи прикордонників на фронті

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