Прем'єра проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надія Хільська

Новини.LIVE запускає новий проєкт "Жінки-фенікс. Жити попри все". Він покликаний розповісти історії жінок, які втратили на війні своїх чоловіків, однак знайшли сили продовжувати жити далі.

Прем'єра відбудеться вже у вівторок, 1 жовтня, о 21:00.

Про що випуск

Героїнею першого випуску стала Надія, яка втратила свого чоловіка у серпні 2023 року — він був сержантом взводу та загинув під час бойового завдання.

До початку повномасштабного вторгнення Росії Олексій Хільський грав у театрі та знімався в кіно, але вирішив стати на захист держави.

Після втрати чоловіка Надія знайшла в собі неймовірну силу, аби піднятися і жити далі. Її шлях — це шлях відродження, відчайдушної мужності та незламності. У цьому їй допомагає і донька.

Нагадаємо, за новим календарем 1 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України посмертно військовому льотчику Андрію Пільщикову "Джусу".