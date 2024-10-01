Премьера проэкта "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надежда Хильская

Новини.LIVE запускает новый проект "Жінки-фенікс. Жити попри все". Он призван рассказать истории женщин, которые лишились на войне своих мужчин, однако нашли силы продолжать жить дальше.

Премьера состоится уже во вторник, 1 октября, в 21:00.

О чем выпуск

Героиней первого выпуска стала Надежда, которая потеряла своего мужа в августе 2023 года — он был сержантом взвода и погиб во время боевого задания.

До начала полномасштабного вторжения России Алексей Хильский играл в театре и снимался в кино, но решил стать на защиту государства.

После потери мужчины Надежда нашла в себе невероятную силу, чтобы подняться и жить дальше. Ее путь — это путь возрождения, отчаянного мужества и несокрушимости. В этом ему помогает и дочь.

Напомним, по новому календарю 1 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно военному летчику Андрею Пильщикову "Джусу".