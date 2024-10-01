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Премьера проэкта "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надежда Хильская

Премьера проэкта "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надежда Хильская

1 октября 2024 г. 18:11

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18:43 День защитников и защитниц Украины - чего одесситы желают нашим бойцам

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18:11Премьера проэкта "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надежда Хильская

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17:50 Кадровые изменения в МОУ и статус заявки Украины в НАТО — эфир Вечір.LIVE.

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16:41 В Третьей штурмовой сообщили, сколько длится обучение операторов FPV-дронов

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14:50 Гончаренко заявил, что возврат 30 тыс. грн всем военным до сих пор не реализован

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13:00 Кадровые изменения в Минобороны и новый генсек НАТО — эфир День.LIVE

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12:15 Демченко поделился деталями работы пограничников на фронте

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11:41 Военный оценил качество обеспечения ВСУ одеждой и продуктами — готовы ли к зиме

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09:38 В Киеве катастрофа с качеством воды, мостов и управления — интервью с депутатом

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08:00День защитника и защитниц Украины и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

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18:43 День защитников и защитниц Украины - чего одесситы желают нашим бойцам

Text

18:11 Премьера проэкта "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надежда Хильская

Text

17:50 Кадровые изменения в МОУ и статус заявки Украины в НАТО — эфир Вечір.LIVE.

Text

16:41 В Третьей штурмовой сообщили, сколько длится обучение операторов FPV-дронов

Text

14:50 Гончаренко заявил, что возврат 30 тыс. грн всем военным до сих пор не реализован

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Кадровые изменения в Минобороны и новый генсек НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:15 Демченко поделился деталями работы пограничников на фронте

Text

11:41 Военный оценил качество обеспечения ВСУ одеждой и продуктами — готовы ли к зиме

Text

09:38 В Киеве катастрофа с качеством воды, мостов и управления — интервью с депутатом

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08:00 День защитника и защитниц Украины и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Новини.LIVE запускает новый проект "Жінки-фенікс. Жити попри все". Он призван рассказать истории женщин, которые лишились на войне своих мужчин, однако нашли силы продолжать жить дальше.

Премьера состоится уже во вторник, 1 октября, в 21:00.

О чем выпуск

Героиней первого выпуска стала Надежда, которая потеряла своего мужа в августе 2023 года — он был сержантом взвода и погиб во время боевого задания.

До начала полномасштабного вторжения России Алексей Хильский играл в театре и снимался в кино, но решил стать на защиту государства.

После потери мужчины Надежда нашла в себе невероятную силу, чтобы подняться и жить дальше. Ее путь — это путь возрождения, отчаянного мужества и несокрушимости. В этом ему помогает и дочь.

Напомним, по новому календарю 1 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно военному летчику Андрею Пильщикову "Джусу".

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18:54 Трансфермаркт обновил стоимость украинцев в чемпионате Англии

18:51 Отключение света — в Укрэнерго сделали важное предостережение на завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:42 Отсрочка от мобилизации через Резерв+ — кто сможет получить

18:36 В Киеве будут ремонтировать немецкие САУ, Gepard и Leopard — детали

18:28 В США заявили, что Иран готовит удар баллистической ракетой по Израилю

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18:11 Премьера проэкта "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надежда Хильская

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17:50 Кадровые изменения в МОУ и статус заявки Украины в НАТО — эфир Вечір.LIVE.

Text

16:41 В Третьей штурмовой сообщили, сколько длится обучение операторов FPV-дронов

Text

14:50 Гончаренко заявил, что возврат 30 тыс. грн всем военным до сих пор не реализован

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Кадровые изменения в Минобороны и новый генсек НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:15 Демченко поделился деталями работы пограничников на фронте

Text

11:41 Военный оценил качество обеспечения ВСУ одеждой и продуктами — готовы ли к зиме

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09:38 В Киеве катастрофа с качеством воды, мостов и управления — интервью с депутатом

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08:00 День защитника и защитниц Украины и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE