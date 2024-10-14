Переговори Путіна й Шольца та скасування Рамштайну — ефір День.LIVE

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден планує приїхати до Німеччини наступного тижня. Водночас очільник Кремля Володимир Путін заявив про готовність до переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

кандидат політичних наук Ростислав Балабан;

народний депутат України від ЄС Олексій Гончаренко;

військовий аналітик Денис Попович;

голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк;

кандидат політичних наук Андрій Ковальов.

Разом з ведучими Павлом Ковальчуком та Маргаритою Стецюк вони обговорять такі теми:

Байден хоче приїхати до Німеччини наступного тижня;

Путін заявив про готовність до переговорів з Шольцом;

Зеленський заявив про ймовірне скасування "Рамштайну";

Шольц відмовив Зеленському в його ключових проханнях, — BILD;

США готові до переговорів з Росією, Китаєм та КНДР, — Байден.

Раніше Байден заявив, що готовий провести переговори з Росією, Китаєм та Північною Кореєю.

Також ми писали, що Байден обговорив з Шольцом подальшу підтримку України під час повномасштабної війни.