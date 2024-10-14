Переговори Путіна й Шольца та скасування Рамштайну — ефір День.LIVE

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден планує приїхати до Німеччини наступного тижня. Водночас очільник Кремля Володимир Путін заявив про готовність до переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- кандидат політичних наук Ростислав Балабан;
- народний депутат України від ЄС Олексій Гончаренко;
- військовий аналітик Денис Попович;
- голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк;
- кандидат політичних наук Андрій Ковальов.
Разом з ведучими Павлом Ковальчуком та Маргаритою Стецюк вони обговорять такі теми:
- Байден хоче приїхати до Німеччини наступного тижня;
- Путін заявив про готовність до переговорів з Шольцом;
- Зеленський заявив про ймовірне скасування "Рамштайну";
- Шольц відмовив Зеленському в його ключових проханнях, — BILD;
- США готові до переговорів з Росією, Китаєм та КНДР, — Байден.
Раніше Байден заявив, що готовий провести переговори з Росією, Китаєм та Північною Кореєю.
Також ми писали, що Байден обговорив з Шольцом подальшу підтримку України під час повномасштабної війни.