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Переговори Путіна й Шольца та скасування Рамштайну — ефір День.LIVE

Переговори Путіна й Шольца та скасування Рамштайну — ефір День.LIVE

14 жовтня 2024 р. 13:00

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13:01 Юрист прокоментував рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

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13:00 Переговори Путіна й Шольца та скасування Рамштайну — ефір День.LIVE

Text

12:41 Засідання "Рамштайн" до виборів в США не буде — нардеп назвав причину

Text

11:54 Воюватимуть бідні — Доній розкритикував ідею економічного бронювання

Text

08:00 "Полювання" ТЦК та участь солдатів КНДР у війні — ефір Ранок.LIVE

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18:07 Акція на підтримку полонених бійців у Києві — родичі поділилися історіями пошуку

12 жовтня 2024
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17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден планує приїхати до Німеччини наступного тижня. Водночас очільник Кремля Володимир Путін заявив про готовність до переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • кандидат політичних наук Ростислав Балабан; 
  • народний депутат України від ЄС Олексій Гончаренко;
  • військовий аналітик Денис Попович;
  • голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк;
  • кандидат політичних наук Андрій Ковальов.

Разом з ведучими Павлом Ковальчуком та Маргаритою Стецюк вони обговорять такі теми:

  • Байден хоче приїхати до Німеччини наступного тижня;
  • Путін заявив про готовність до переговорів з Шольцом;
  • Зеленський заявив про ймовірне скасування "Рамштайну";
  • Шольц відмовив Зеленському в його ключових проханнях, — BILD;
  • США готові до переговорів з Росією, Китаєм та КНДР, — Байден.

Раніше Байден заявив, що готовий провести переговори з Росією, Китаєм та Північною Кореєю.

Також ми писали, що Байден обговорив з Шольцом подальшу підтримку України під час повномасштабної війни.

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