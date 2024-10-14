Переговоры Путина и Шольца и отмена Рамштайна — эфир День.LIVE

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден планирует приехать в Германию на следующей неделе. В то же время глава Кремля Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

кандидат политических наук Ростислав Балабан;

народный депутат Украины от ЕС Алексей Гончаренко;

военный аналитик Денис Попович;

глава Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк;

кандидат политических наук Андрей Ковалев.

Вместе с ведущими Павлом Ковальчуком и Маргаритой Стецюк они обсудят следующие темы:

Байден хочет приехать в Германию на следующей неделе;

Путин заявил о готовности к переговорам с Шольцом;

Зеленский заявил о вероятной отмене "Рамштайна";

Шольц отказал Зеленскому в его ключевых просьбах, — BILD;

США готовы к переговорам с Россией, Китаем и КНДР, — Байден.

Ранее Байден заявил, что готов провести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей.

Также мы писали, что Байден обсудил с Шольцем дальнейшую поддержку Украины во время полномасштабной войны.