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Переговоры Путина и Шольца и отмена Рамштайна — эфир День.LIVE

Переговоры Путина и Шольца и отмена Рамштайна — эфир День.LIVE

14 октября 2024 г. 13:00

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13:00 Переговоры Путина и Шольца и отмена Рамштайна — эфир День.LIVE

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00:42 Во Львове прощаются с зятем Фарион, погибшим на фронте

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13:01 Юрист прокомментировал рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

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13:00 Переговоры Путина и Шольца и отмена Рамштайна — эфир День.LIVE

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12:41 Заседания "Рамштайн" до выборов в США не будет — нардеп назвал причину

Text

11:54 Будут воевать бедные — Доний раскритиковал идею экономического бронирования

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08:00 "Охота" ТЦК и участие солдат КНДР в войне — эфир Ранок.LIVE

13 октября 2024
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17:35 Во Львове простились с павшим мужем дочери Ирины Фарион и его боевым товарищем

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12:34 Коррупционные скандалы в МСЭК и ураган в США, — эфир Остаповець_LIVE

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00:42 Во Львове прощаются с зятем Фарион, погибшим на фронте

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден планирует приехать в Германию на следующей неделе. В то же время глава Кремля Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • кандидат политических наук Ростислав Балабан;
  • народный депутат Украины от ЕС Алексей Гончаренко;
  • военный аналитик Денис Попович;
  • глава Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк;
  • кандидат политических наук Андрей Ковалев.

Вместе с ведущими Павлом Ковальчуком и Маргаритой Стецюк они обсудят следующие темы:

  • Байден хочет приехать в Германию на следующей неделе;
  • Путин заявил о готовности к переговорам с Шольцом;
  • Зеленский заявил о вероятной отмене "Рамштайна";
  • Шольц отказал Зеленскому в его ключевых просьбах, — BILD;
  • США готовы к переговорам с Россией, Китаем и КНДР, — Байден.

Ранее Байден заявил, что готов провести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей.

Также мы писали, что Байден обсудил с Шольцем дальнейшую поддержку Украины во время полномасштабной войны.

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