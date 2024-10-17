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Нова дата "Рамштайну" та План перемоги України — ефір Ранок.LIVE

Нова дата "Рамштайну" та План перемоги України — ефір Ранок.LIVE

17 жовтня 2024 р. 08:00

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08:00 Нова дата "Рамштайну" та План перемоги України — ефір Ранок.LIVE

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18:00 Експерт з енергетики Корольчук попередив про більшу кількість аварій на тепломережах взимку

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17:50 Зеленський шокував Росію Планом перемоги та участь КНДР у війні — ефір Вечір.LIVE

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14:21Скандал у підрозділі "Асгард" — нардеп назвав причину конфлікту

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08:00 Нова дата "Рамштайну" та План перемоги України — ефір Ранок.LIVE

Text

07:26 Кім розповів, що по всій Україні мобільні вогневі групи будуть переформатовані

Text

01:55 Більшість ВПО опинилася за межею бідності, — нардеп

Text

00:13 Нардеп заявив, що держава не зможе забезпечити всіх ВПО житлом

16 жовтня 2024
Text

19:48 В НАТО відповіли, коли запросять Україну до Альянсу — репортаж

Text

18:00 Експерт з енергетики Корольчук попередив про більшу кількість аварій на тепломережах взимку

Text

17:50 Зеленський шокував Росію Планом перемоги та участь КНДР у війні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:41 Глава Куп'янської МВА повідомив про наступ росіян, який не припиняється

Text

17:23 Кім пояснив, за якої умови українці підуть захищати країну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:21 Скандал у підрозділі "Асгард" — нардеп назвав причину конфлікту

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо чого очікувати від чергового засідання у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів держав, яке відбудеться в листопаді. Також дізнаємося про  зустріч міністрів оборони НАТО в Брюсселі. Подискутуємо про План перемоги України.

Ефір можна подивитися за посиланям.

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр., генерал армії України Микола Маломуж;
  • політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун;
  •  офіцер 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" з позивним "Скіф" Євгеній Оропай;
  • директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко;
  • член делегації ПАРЄ, народний депутат України, член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;
  • експертка з питань Східної Азії Наталія Бутирська;
  • політтехнолог Віталій Бала;
  • політтехнолог Тарас Загородній;
  • член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутатська група "Відновлення України" Олександр Юрченко.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини для участі у засіданні Контактної групи з оборони України. Це сталося через ураган "Мілтон", який вирував у Флориді.

Також ми писали, що документ Плану перемоги презентували у Верховній Раді. 

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08:45 Нові ліміти на карткові перекази українців — в НБУ дали оцінку

08:41 Які документи військовозобов'язаному завжди потрібно мати із собою — перелік

08:30 З якими травмами тимчасово не мобілізують до ЗСУ — повний перелік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Нова дата "Рамштайну" та План перемоги України — ефір Ранок.LIVE

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