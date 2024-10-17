Нова дата "Рамштайну" та План перемоги України — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо чого очікувати від чергового засідання у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів держав, яке відбудеться в листопаді. Також дізнаємося про зустріч міністрів оборони НАТО в Брюсселі. Подискутуємо про План перемоги України.

Ефір можна подивитися за посиланям.

Гостями студії Новини.LIVE стали:

голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр., генерал армії України Микола Маломуж;

політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун;

офіцер 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" з позивним "Скіф" Євгеній Оропай;

директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко;

член делегації ПАРЄ, народний депутат України, член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;

експертка з питань Східної Азії Наталія Бутирська;

політтехнолог Віталій Бала;

політтехнолог Тарас Загородній;

член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутатська група "Відновлення України" Олександр Юрченко.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини для участі у засіданні Контактної групи з оборони України. Це сталося через ураган "Мілтон", який вирував у Флориді.

Також ми писали, що документ Плану перемоги презентували у Верховній Раді.