Новая дата "Рамштайна" и План победы Украины — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим, чего ожидать от очередного заседания в формате "Рамштайн" на уровне лидеров государств, которое состоится в ноябре. Также узнаем о встрече министров обороны НАТО в Брюсселе. Подискутируем о Плане победы Украины.

Эфир можно посмотреть по ссылке.

Гостями студии Новини.LIVE стали:

глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж;

политолог, партнер коммуникационного агентства "Good Politics" Максим Джигун;

офицер 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" с позывным "Скиф" Евгений Оропай;

директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;

член делегации ПАСЕ, народный депутат Украины, член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;

эксперт по вопросам Восточной Азии Наталья Бутырская;

политтехнолог Виталий Бала;

политтехнолог Тарас Загородний;

член комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, депутатская группа "Восстановление Украины" Александр Юрченко.

Напомним, накануне президент США Джо Байден отложил поездку в Германию для участия в заседании Контактной группы по обороне Украины. Это произошло из-за бури "Милтон", который бушевал во Флориде.

Также мы писали, что документ Плана победы был презентован в Верховной Раде.