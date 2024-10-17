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Новая дата "Рамштайна" и План победы Украины — эфир Ранок.LIVE

Новая дата "Рамштайна" и План победы Украины — эфир Ранок.LIVE

17 октября 2024 г. 8:00

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08:00 Новая дата "Рамштайна" и План победы Украины — эфир Ранок.LIVE

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07:26 Ким рассказал, что мобильные огневые группы по всей Украине переформатируют

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01:55 Большинство ВПЛ оказались за чертой бедности, — нардеп

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00:13 Нардеп заявил, что государство не сможет обеспечить всех ВПЛ жильем

16 октября 2024
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19:48 В НАТО ответили, когда пригласят Украину в Альянс — репортаж

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18:00 Эксперт по энергетике Корольчук предупредил о большем количестве аварий на теплосетях зимой

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17:50 Зеленский шокировал Россию Планом победы и участие КНДР в войне — эфир Вечір.LIVE

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17:41 Глава Купянской МВА сообщил о непрекращающемся наступлении россиян

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17:23 Ким объяснил, при каком условии украинцы пойдут защищать страну

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14:21Скандал в подразделении "Асгард" — нардеп назвал причину конфликта

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08:00 Новая дата "Рамштайна" и План победы Украины — эфир Ранок.LIVE

Text

07:26 Ким рассказал, что мобильные огневые группы по всей Украине переформатируют

Text

01:55 Большинство ВПЛ оказались за чертой бедности, — нардеп

Text

00:13 Нардеп заявил, что государство не сможет обеспечить всех ВПЛ жильем

16 октября 2024
Text

19:48 В НАТО ответили, когда пригласят Украину в Альянс — репортаж

Text

18:00 Эксперт по энергетике Корольчук предупредил о большем количестве аварий на теплосетях зимой

Text

17:50 Зеленский шокировал Россию Планом победы и участие КНДР в войне — эфир Вечір.LIVE

Text

17:41 Глава Купянской МВА сообщил о непрекращающемся наступлении россиян

Text

17:23 Ким объяснил, при каком условии украинцы пойдут защищать страну

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:21 Скандал в подразделении "Асгард" — нардеп назвал причину конфликта

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим, чего ожидать от очередного заседания в формате "Рамштайн" на уровне лидеров государств, которое состоится в ноябре. Также узнаем о встрече министров обороны НАТО в Брюсселе. Подискутируем о Плане победы Украины.

Эфир можно посмотреть по ссылке.

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж;
  • политолог, партнер коммуникационного агентства "Good Politics" Максим Джигун;
  • офицер 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" с позывным "Скиф" Евгений Оропай;
  • директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;
  • член делегации ПАСЕ, народный депутат Украины, член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;
  • эксперт по вопросам Восточной Азии Наталья Бутырская;
  • политтехнолог Виталий Бала;
  • политтехнолог Тарас Загородний;
  • член комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, депутатская группа "Восстановление Украины" Александр Юрченко.

Напомним, накануне президент США Джо Байден отложил поездку в Германию для участия в заседании Контактной группы по обороне Украины. Это произошло из-за бури "Милтон", который бушевал во Флориде.

Также мы писали, что документ Плана победы был презентован в Верховной Раде.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:18 Оккупанты выпустили по Киеву несколько волн БпЛА — в КГВА заявили о разрушении

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