Новая дата "Рамштайна" и План победы Украины — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим, чего ожидать от очередного заседания в формате "Рамштайн" на уровне лидеров государств, которое состоится в ноябре. Также узнаем о встрече министров обороны НАТО в Брюсселе. Подискутируем о Плане победы Украины.
Эфир можно посмотреть по ссылке.
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж;
- политолог, партнер коммуникационного агентства "Good Politics" Максим Джигун;
- офицер 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" с позывным "Скиф" Евгений Оропай;
- директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;
- член делегации ПАСЕ, народный депутат Украины, член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;
- эксперт по вопросам Восточной Азии Наталья Бутырская;
- политтехнолог Виталий Бала;
- политтехнолог Тарас Загородний;
- член комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, депутатская группа "Восстановление Украины" Александр Юрченко.
Напомним, накануне президент США Джо Байден отложил поездку в Германию для участия в заседании Контактной группы по обороне Украины. Это произошло из-за бури "Милтон", который бушевал во Флориде.
Также мы писали, что документ Плана победы был презентован в Верховной Раде.