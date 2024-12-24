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Нардеп сказав чи був витік даних з держреєстрів після кібератаки

Нардеп сказав чи був витік даних з держреєстрів після кібератаки

24 грудня 2024 р. 10:52

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10:52 Нардеп сказав чи був витік даних з держреєстрів після кібератаки

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09:29 У ЗСУ пояснили, що означає посилення армії Росії військами КНДР

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08:00 Україна розробляє ракети, що долетять до Москви — ефір Ранок.LIVE

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01:05 Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

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23:13 Толоконніков прокоментував заяви про наступ росіян на Херсон

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20:23 Токар назвав найбільш вразливі до зламу реєстри в Україні

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19:56 За ґрати за оголене фото — Железняк розкритикував закон

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17:50 Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

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14:41 Ворог змінив тактику — військовий прокоментував штурми на Курщині

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13:50 Нардеп сказав, чому Данілова не призначили послом в Молдові

Державні реєстри в Україні досі не відновили повністю. Проте, знищити їх російським хакерам все ж не вдалося.

Про це в ефірі Ранок.LIVE сказав народний депутат Ігор Фріс.

Чи був витік даних з держреєстрів

Ігор Фріс заявив, що не може сказати, чи був витік даних, проте, навів інші дані.

"За даними декількох незалежних експертів, незалежних посадових осіб, які приймають участь в формуванні базах реєстру, знають, що бази даних не знищені. У нас є можливість. У нас є збережені бекапи баз даних 18 грудня", — повідомив він.

Наразі порушена архітектура держреєстрів, тобто їх взаємозв'язок один з одним. Основна увага зосереджена на збереженні інформації, оскільки її знищення спричинило б масштабний хаос у державі. 

Нардеп зазначив, що ризики витоку даних оцінюють експерти та СБУ. Вивчаються всі аспекти атаки, зокрема компрометація робочих місць або адміністраторських ключів.

Нагадаємо,19 грудня, в Україні сталася одна з найбільших кібератак за останній час, яка паралізувала роботу багатьох державних реєстрів. Через це на певний час було припинено доступ до важливих державних послуг.

У Мін'юсті пізніше заявили, що хакерам не вдалося досягти основної мети. А голова підкомітету Верховної ради з питань кібербезпеки Олександр Федієнко заявив, що кібератака була дуже добре спланована та пояснив причини. 

 

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11:09 Ці 8 приладів зруйнують ваш подовжувач — чому їх варто уникати

11:07 "єВідновлення" — дві категорії ВПО отримають нові компенсації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:06 Продаж авто в Україні — чи потрібно платити військовий збір

11:03 У ДПСУ показали, як бійці знищили піхоту та мотоцикли росіян

11:02 США вдарили з авіації по об'єктах ІДІЛ в Сирії

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