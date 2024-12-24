Нардеп сказав чи був витік даних з держреєстрів після кібератаки

Державні реєстри в Україні досі не відновили повністю. Проте, знищити їх російським хакерам все ж не вдалося.

Про це в ефірі Ранок.LIVE сказав народний депутат Ігор Фріс.

Чи був витік даних з держреєстрів

Ігор Фріс заявив, що не може сказати, чи був витік даних, проте, навів інші дані.

"За даними декількох незалежних експертів, незалежних посадових осіб, які приймають участь в формуванні базах реєстру, знають, що бази даних не знищені. У нас є можливість. У нас є збережені бекапи баз даних 18 грудня", — повідомив він.

Наразі порушена архітектура держреєстрів, тобто їх взаємозв'язок один з одним. Основна увага зосереджена на збереженні інформації, оскільки її знищення спричинило б масштабний хаос у державі.

Нардеп зазначив, що ризики витоку даних оцінюють експерти та СБУ. Вивчаються всі аспекти атаки, зокрема компрометація робочих місць або адміністраторських ключів.

Нагадаємо,19 грудня, в Україні сталася одна з найбільших кібератак за останній час, яка паралізувала роботу багатьох державних реєстрів. Через це на певний час було припинено доступ до важливих державних послуг.

У Мін'юсті пізніше заявили, що хакерам не вдалося досягти основної мети. А голова підкомітету Верховної ради з питань кібербезпеки Олександр Федієнко заявив, що кібератака була дуже добре спланована та пояснив причини.