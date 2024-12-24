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Нардеп сказал, была ли утечка данных из госреестров от кибератаки

Нардеп сказал, была ли утечка данных из госреестров от кибератаки

24 декабря 2024 г. 10:52

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Государственные реестры в Украине еще не восстановили полностью. Однако уничтожить их российским хакерам все же не удалось.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сказал народный депутат Игорь Фрис.

Была ли утечка данных из госреестров

Игорь Фрис заявил, что не может сказать, была ли утечка данных, однако, привел другие данные.

"По данным нескольких независимых экспертов, независимых должностных лиц, принимающих участие в формировании баз реестра, знают, что базы данных не уничтожены. У нас есть возможность. У нас есть сохраненные бекапы баз данных 18 декабря", — сообщил он.

В настоящее время нарушена архитектура госреестров, то есть их взаимосвязь друг с другом. Основное внимание сосредоточено на сохранении информации, поскольку ее уничтожение повлекло бы за собой масштабный хаос в государстве.

Нардеп отметил, что риски утечки данных оценивают эксперты и СБУ. Изучаются все аспекты атаки, включая компрометацию рабочих мест или администраторских ключей.

Напомним, 19 декабря, в Украине произошла одна из крупнейших кибератак за последнее время, парализовавшая работу многих государственных реестров. Поэтому на время было прекращен доступ к важным государственным услугам.

В Минюсте позже заявили, что хакерам не удалось добиться основной цели. А глава подкомитета Верховной рады по вопросам кибербезопасности Александр Федиенко заявил, что кибератака была очень хорошо спланирована и объяснил причины.

 

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01:05 После кибератаки в интернет попало 300 тысяч записей

23 декабря 2024
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23:13 Толоконников отреагировал на заявления о наступлении РФ на Херсон

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20:23 Токар назвал наиболее уязвимые к взлому реестры в Украине

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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