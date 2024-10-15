Можливий дзвінок Байдена у Кремль та війська КНДР в Україні — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку актуальних питань, зокрема можливий дзвінок президента Сполучених Штатів Джо Байдена у Кремль. Також проаналізуємо ситуацію навколо Тайваня, куди Китай почав перекидати військову техніку.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогоднішній день багатий на важливі події:

у КНДР сестра Кіма пригрозила Південній Кореї "жахливою катастрофою" і вночі військові підірвали частину доріг, що з’єднували країни;

війська КНДР привели в бойову готовність артилерію на кордоні;

США готові до переговорів з Росією, Китаєм та КНДР, — Байден;

перші заморозки та обстріли: енергетики розповіли, чи будуть відключення світла;

Зеленський в Раді представить План перемоги.

Гості сьогоднішнього ефіру:

заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації, "Слуга народу " Руслан Горбенко;

народний депутат України, Голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Володимир Мороз;

член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, "Слуга народу" Максим Ткаченко;

головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень, докторка філософії з політології Аліна Гриценко;

журналіст (Ізраїль) Сергій Ауслендер;

головний рабин України Моше Реувен Асман.

Раніше ми повідомляли, що Росія почала залучати до вторгнення проти України військових з Північної Кореї. Вже зафіксовано випадки втечі громадян КНДР з позицій.

Нагадуємо, що США готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю без попередніх умов щодо зменшення ядерної загрози. Важливо скоротити ядерні арсенали через сучасні загрози.