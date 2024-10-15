Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Можливий дзвінок Байдена у Кремль та війська КНДР в Україні — ефір Вечір.LIVE arrow
Можливий дзвінок Байдена у Кремль та війська КНДР в Україні — ефір Вечір.LIVE

Можливий дзвінок Байдена у Кремль та війська КНДР в Україні — ефір Вечір.LIVE

15 жовтня 2024 р. 17:50

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:10 Представник ОП пояснив, які вимоги до мобілізації в Україні висувають США

Text

17:50 Можливий дзвінок Байдена у Кремль та війська КНДР в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Нардепка Іонова назвала вимоги іноземних партнерів до України

Text

16:20 У Третій штурмовій заявили про провал процесу мобілізації

Text

15:57 Заступник командира 3-ї ОШБр Кудряшов пояснив, що змотивувало бійців після операції на Курщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:06 У Нацполіції назвали кількість випадків підпалу авто ЗСУ від початку повномасштабної війни

Text

13:00 Рейди ТЦК по всій країні та участь КНДР у війні — ефір День.LIVE

Text

11:42Масові мінування по Україні — у поліції сказали, хто до цього причетний

Text

10:36 Військовий назвав найбільшу небезпеку на фронті для операторів БпЛА

Text

09:55 Загинули під гусеницями своєї техніки — військовий про відступ росіян у бою

Text

18:10 Представник ОП пояснив, які вимоги до мобілізації в Україні висувають США

Text

17:50 Можливий дзвінок Байдена у Кремль та війська КНДР в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Нардепка Іонова назвала вимоги іноземних партнерів до України

Text

16:20 У Третій штурмовій заявили про провал процесу мобілізації

Text

15:57 Заступник командира 3-ї ОШБр Кудряшов пояснив, що змотивувало бійців після операції на Курщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:06 У Нацполіції назвали кількість випадків підпалу авто ЗСУ від початку повномасштабної війни

Text

13:00 Рейди ТЦК по всій країні та участь КНДР у війні — ефір День.LIVE

Text

11:42 Масові мінування по Україні — у поліції сказали, хто до цього причетний

Text

10:36 Військовий назвав найбільшу небезпеку на фронті для операторів БпЛА

Text

09:55 Загинули під гусеницями своєї техніки — військовий про відступ росіян у бою

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку актуальних питань, зокрема можливий дзвінок президента Сполучених Штатів Джо Байдена у Кремль. Також проаналізуємо ситуацію навколо Тайваня, куди Китай почав перекидати військову техніку.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогоднішній день багатий на важливі події:

  • у КНДР сестра Кіма пригрозила Південній Кореї "жахливою катастрофою" і вночі військові підірвали частину доріг, що з’єднували країни;
  • війська КНДР привели в бойову готовність артилерію на кордоні;
  • США готові до переговорів з Росією, Китаєм та КНДР, — Байден;
  • перші заморозки та обстріли: енергетики розповіли, чи будуть відключення світла;
  • Зеленський в Раді представить План перемоги.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації, "Слуга народу " Руслан Горбенко;
  • народний депутат України, Голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Володимир Мороз;
  • член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, "Слуга народу" Максим Ткаченко;
  • головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень, докторка філософії з політології Аліна Гриценко;
  • журналіст (Ізраїль) Сергій Ауслендер;
  • головний рабин України Моше Реувен Асман.

Раніше ми повідомляли, що Росія почала залучати до вторгнення проти України військових з Північної Кореї. Вже зафіксовано випадки втечі громадян КНДР з позицій. 

Нагадуємо, що США готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю без попередніх умов щодо зменшення ядерної загрози. Важливо скоротити ядерні арсенали через сучасні загрози.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:41 Після лікування солдата не пускають на ВЛК — що робити

18:40 Трамп зробив чергову дивну заяву щодо України — що сказав цього разу

18:33 Українські десантники штурмували позиції росіян на Курщині — ефектне відео

Text

18:10 Представник ОП пояснив, які вимоги до мобілізації в Україні висувають США

18:10 Нацрада закликала ЗМІ "коректно" висвітлювати мобілізацію — що це означає

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:02 Необхідно бити у відповідь — голова Одеської ОВА про атаки на інфраструктуру

Text

17:50 Можливий дзвінок Байдена у Кремль та війська КНДР в Україні — ефір Вечір.LIVE

17:47 Аеророзвідники вдарили по артилерії на Харківщині — відео

17:40 Українські вчені повідомили про повернення пінгвінів на острів Галіндез — фото

17:33 Федоров анонсував рекрутинг операторів БпЛА через Дію — які переваги

18:41 Після лікування солдата не пускають на ВЛК — що робити

18:40 Трамп зробив чергову дивну заяву щодо України — що сказав цього разу

18:33 Українські десантники штурмували позиції росіян на Курщині — ефектне відео

18:10 Нацрада закликала ЗМІ "коректно" висвітлювати мобілізацію — що це означає

18:02 Необхідно бити у відповідь — голова Одеської ОВА про атаки на інфраструктуру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:47 Аеророзвідники вдарили по артилерії на Харківщині — відео

17:40 Українські вчені повідомили про повернення пінгвінів на острів Галіндез — фото

17:33 Федоров анонсував рекрутинг операторів БпЛА через Дію — які переваги

17:30 Виїзд учителів за кордон — чи мають вони таке право з відстрочкою

17:23 Зеленський повідомив, як цієї зими захищатимуть енергетичні об'єкти

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

Text

18:10 Представник ОП пояснив, які вимоги до мобілізації в Україні висувають США

Text

17:50 Можливий дзвінок Байдена у Кремль та війська КНДР в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Нардепка Іонова назвала вимоги іноземних партнерів до України

Text

16:20 У Третій штурмовій заявили про провал процесу мобілізації

Text

15:57 Заступник командира 3-ї ОШБр Кудряшов пояснив, що змотивувало бійців після операції на Курщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:06 У Нацполіції назвали кількість випадків підпалу авто ЗСУ від початку повномасштабної війни

Text

13:00 Рейди ТЦК по всій країні та участь КНДР у війні — ефір День.LIVE

Text

11:42 Масові мінування по Україні — у поліції сказали, хто до цього причетний

Text

10:36 Військовий назвав найбільшу небезпеку на фронті для операторів БпЛА

Text

09:55 Загинули під гусеницями своєї техніки — військовий про відступ росіян у бою