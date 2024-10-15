Возможный звонок Байдена в Кремль и войска КНДР в Украине — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд актуальных вопросов, в том числе возможный звонок президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Кремль. Также проанализируем ситуацию вокруг Тайваня, куда Китай начал опрокидывать военную технику.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодняшний день богат важными событиями:

в КНДР сестра Кима пригрозила Южной Корее "ужасной катастрофой" и ночью военные взорвали часть дорог, соединявших страны;

войска КНДР привели в боевую готовность артиллерию на границе;

США готовы к переговорам с Россией, Китаем и КНДР — Байден;

первые заморозки и обстрелы: энергетики рассказали, будут ли отключения света;

Зеленский в Раде представит План победы

Гости сегодняшнего эфира:

заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по правам человека и антидискриминации, "Слуга народа" Руслан Горбенко;

народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Владимир Мороз;

член Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, "Слуга народа" Максим Ткаченко;

главная консультант Национального института стратегических исследований, доктор философии по политологии Алина Гриценко;

журналист (Израиль) Сергей Ауслендер;

главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

Ранее мы сообщали, что Россия начала привлекать к вторжению против Украины военных из Северной Кореи. Уже зафиксированы случаи бегства граждан КНДР с позиций.

Напомним, что США готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий по уменьшению ядерной угрозы. Важно сократить ядерные арсеналы из-за современных угроз.