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Возможный звонок Байдена в Кремль и войска КНДР в Украине — эфир Вечір.LIVE

Возможный звонок Байдена в Кремль и войска КНДР в Украине — эфир Вечір.LIVE

15 октября 2024 г. 17:50

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18:10 Представитель ОП объяснил, какие требования к мобилизации в Украине предъявляют США

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17:50 Возможный звонок Байдена в Кремль и войска КНДР в Украине — эфир Вечір.LIVE

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16:39 Нардеп Ионова назвала требования иностранных партнеров к Украине

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16:20 В Третьей штурмовой заявили о провале процесса мобилизации

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15:57 Заместитель командира 3-й ОШБр Кудряшов объяснил, что мотивировало бойцов после операции на Курщине

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15:06 В Нацполиции назвали количество случаев поджога авто ВСУ с начала полномасштабной войны

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13:00 Рейды ТЦК по всей стране и участие КНДР в войне — эфир День.LIVE

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11:42Массовые минирования по Украине — в полиции сказали, кто к этому причастен

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10:36 Военный назвал самую большую опасность на фронте для операторов БпЛА

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09:55 Погибли под гусеницами своей техники — военный об отступлении россиян в бою

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18:10 Представитель ОП объяснил, какие требования к мобилизации в Украине предъявляют США

Text

17:50 Возможный звонок Байдена в Кремль и войска КНДР в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Нардеп Ионова назвала требования иностранных партнеров к Украине

Text

16:20 В Третьей штурмовой заявили о провале процесса мобилизации

Text

15:57 Заместитель командира 3-й ОШБр Кудряшов объяснил, что мотивировало бойцов после операции на Курщине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:06 В Нацполиции назвали количество случаев поджога авто ВСУ с начала полномасштабной войны

Text

13:00 Рейды ТЦК по всей стране и участие КНДР в войне — эфир День.LIVE

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11:42 Массовые минирования по Украине — в полиции сказали, кто к этому причастен

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10:36 Военный назвал самую большую опасность на фронте для операторов БпЛА

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09:55 Погибли под гусеницами своей техники — военный об отступлении россиян в бою

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд актуальных вопросов, в том числе возможный звонок президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Кремль. Также проанализируем ситуацию вокруг Тайваня, куда Китай начал опрокидывать военную технику.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодняшний день богат важными событиями:

  • в КНДР сестра Кима пригрозила Южной Корее "ужасной катастрофой" и ночью военные взорвали часть дорог, соединявших страны;
  • войска КНДР привели в боевую готовность артиллерию на границе;
  • США готовы к переговорам с Россией, Китаем и КНДР — Байден;
  • первые заморозки и обстрелы: энергетики рассказали, будут ли отключения света;
  • Зеленский в Раде представит План победы

Гости сегодняшнего эфира:

  • заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по правам человека и антидискриминации, "Слуга народа" Руслан Горбенко;
  • народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Владимир Мороз;
  • член Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, "Слуга народа" Максим Ткаченко;
  • главная консультант Национального института стратегических исследований, доктор философии по политологии Алина Гриценко;
  • журналист (Израиль) Сергей Ауслендер;
  • главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

Ранее мы сообщали, что Россия начала привлекать к вторжению против Украины военных из Северной Кореи. Уже зафиксированы случаи бегства граждан КНДР с позиций.

Напомним, что США готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий по уменьшению ядерной угрозы. Важно сократить ядерные арсеналы из-за современных угроз.

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