Возможный звонок Байдена в Кремль и войска КНДР в Украине — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд актуальных вопросов, в том числе возможный звонок президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Кремль. Также проанализируем ситуацию вокруг Тайваня, куда Китай начал опрокидывать военную технику.
Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.
О чем эфир
Сегодняшний день богат важными событиями:
- в КНДР сестра Кима пригрозила Южной Корее "ужасной катастрофой" и ночью военные взорвали часть дорог, соединявших страны;
- войска КНДР привели в боевую готовность артиллерию на границе;
- США готовы к переговорам с Россией, Китаем и КНДР — Байден;
- первые заморозки и обстрелы: энергетики рассказали, будут ли отключения света;
- Зеленский в Раде представит План победы
Гости сегодняшнего эфира:
- заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по правам человека и антидискриминации, "Слуга народа" Руслан Горбенко;
- народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Владимир Мороз;
- член Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, "Слуга народа" Максим Ткаченко;
- главная консультант Национального института стратегических исследований, доктор философии по политологии Алина Гриценко;
- журналист (Израиль) Сергей Ауслендер;
- главный раввин Украины Моше Реувен Асман.
Ранее мы сообщали, что Россия начала привлекать к вторжению против Украины военных из Северной Кореи. Уже зафиксированы случаи бегства граждан КНДР с позиций.
Напомним, что США готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий по уменьшению ядерной угрозы. Важно сократить ядерные арсеналы из-за современных угроз.