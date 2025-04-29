Масштабні відрахування студентів, — ефір Остаповець_LIVE

Які гранаті безпеки отримає Україна, якщо її не візьмуть у НАТО і які із версій закінчення війни обговорюються насправді і за зачиненими дверима — головні теми ефіру Остаповець_LIVE журналістки Галини Остаповець.
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Ефір Остаповець.LIVE.
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Нагадаємо, заступник міністра освіти Михайло Винницький розповів про вступну кампанію та масштабні відрахування аспірантів.
А голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив анонсований наступ російських військ на Харківщині.