Масштабні відрахування студентів, — ефір Остаповець_LIVE

Які гранаті безпеки отримає Україна, якщо її не візьмуть у НАТО і які із версій закінчення війни обговорюються насправді і за зачиненими дверима — головні теми ефіру Остаповець_LIVE журналістки Галини Остаповець.

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Ефір Остаповець.LIVE.

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