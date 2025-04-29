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Масштабные отчисления студентов, - эфир Остаповец_LIVE

Масштабные отчисления студентов, - эфир Остаповец_LIVE

29 апреля 2025 г. 13:14

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Масштабные отчисления студентов, - эфир Остаповец_LIVE

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Какие гранаты безопасности получит Украина, если ее не возьмут в НАТО и какие из версий окончания войны обсуждаются на самом деле и за закрытыми дверями — главные темы эфира Остаповец_LIVE журналистки Галины Остаповец.

Посмотреть эфир можно здесь.

Эфир Остаповец.LIVE

  • Дональд Трамп заявил, что Украина не станет членом НАТО, потому что из-за этого началась война. А что об этом думает Президент Украины Владимир Зеленский
  • По меньшей мере 3 тысячи студентов отчислят от обучения уже в июне, а некоторые студенты вузов потеряют отсрочку
  • Сколько украинских компаний производят дроны и что делать с ними после войны — анализирует вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров

Напомним, заместитель министра образования Михаил Винницкий рассказал о вступительной кампании и масштабных отчислениях аспирантов.

А глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов подтвердил анонсированное наступление российских войск на Харьковщине.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона