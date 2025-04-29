Масштабные отчисления студентов, - эфир Остаповец_LIVE

Какие гранаты безопасности получит Украина, если ее не возьмут в НАТО и какие из версий окончания войны обсуждаются на самом деле и за закрытыми дверями — главные темы эфира Остаповец_LIVE журналистки Галины Остаповец.

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Эфир Остаповец.LIVE

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