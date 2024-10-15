Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Масові мінування по Україні — у поліції сказали, хто до цього причетний arrow
Масові мінування по Україні — у поліції сказали, хто до цього причетний

Масові мінування по Україні — у поліції сказали, хто до цього причетний

15 жовтня 2024 р. 11:42

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

11:42Масові мінування по Україні — у поліції сказали, хто до цього причетний

Text

10:36 Військовий назвав найбільшу небезпеку на фронті для операторів БпЛА

Text

09:55 Загинули під гусеницями своєї техніки — військовий про відступ росіян у бою

Text

08:00 План перемоги Зеленського та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Text

00:01 Южаніна заявила, що доповідь Зеленського про План перемоги буде секретною

14 жовтня 2024
Text

23:32 Військовий відреагував на рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Text

22:56 Як у Німеччині відбуваються традиційні осінні фестивалі — ексклюзив Новини.LIVE

Text

21:12 Батьки масово вивозять дітей з України — Южаніна назвала причини

Text

20:18 Атака на порт Одеси та представлення Плану перемоги українцям — головні новини

Text

19:44 Южаніна пояснила, чи зменшиться зарплата вчителів після підвищення військового збору

Text

11:42 Масові мінування по Україні — у поліції сказали, хто до цього причетний

Text

10:36 Військовий назвав найбільшу небезпеку на фронті для операторів БпЛА

Text

09:55 Загинули під гусеницями своєї техніки — військовий про відступ росіян у бою

Text

08:00 План перемоги Зеленського та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Text

00:01 Южаніна заявила, що доповідь Зеленського про План перемоги буде секретною

14 жовтня 2024
Text

23:32 Військовий відреагував на рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Text

22:56 Як у Німеччині відбуваються традиційні осінні фестивалі — ексклюзив Новини.LIVE

Text

21:12 Батьки масово вивозять дітей з України — Южаніна назвала причини

Text

20:18 Атака на порт Одеси та представлення Плану перемоги українцям — головні новини

Text

19:44 Южаніна пояснила, чи зменшиться зарплата вчителів після підвищення військового збору

Поліція упродовж 14 жовтня отримала понад 2 000 повідомлень про замінування різних державних установ та навчальних закладів. Більшість із них були надіслані з російських IP-адрес.

Про це повідомила заступниця начальника Департаменту комунікації Національної поліції України Юлія Гірдвіліс в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 15 жовтня.  

Масові мінування по Україні — що кажуть в поліції 

Гірдвіліс повідомила, що всі повідомлення виявилися неправдивими. За її словами, ці дії — почерк російських спецслужб, що ведуть гібридну війну, намагаючись викликати паніку і відвернути ресурси правоохоронців. 

"За неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян передбачена кримінальна відповідальність. Це стаття 259 Кримінального кодексу України. Відповідальність — до восьми років увʼязнення", — наголосила поліцейська. 

Що передувало

Нагадаємо, 14 жовтня у низці регіонів України повідомили про масові "замінування" держустанов і навчальних закладів. Такі повідомлення отримали у Києві, Сумах, Запоріжжі, Львові, Івано-Франківську, Рівному та інших містах.

Крім того, адмінбудівлі, навчальні та медичні заклади "мінували" в Одеській області. За словами правоохоронців, не виключено, що у такий спосіб ворог намагається дестабілізувати ситуацію у регіонах України. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

12:30 У Києві закрили для пішоходів міст у Голосіївському районі до 2025 року

12:27 Вимагав 60 тис. дол. під виглядом працівника ДБР — викрито шахрая

12:25 Земельні ділянки та автомобілі — які статки у голів МСЕК на Буковині

12:20 Жодного цілого будинку — у ЗСУ відповіли, яку тактику використовує РФ в Торецьку

11:52 Видавав себе за ДБРівця — в Одесі експравоохоронець вимагав неіснуючий борг

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:51 Гетманцев анонсував підвищення ПДВ у 2025 році — що відомо

11:45 Житель Львова тричі самовільно залишав військову частину — як його покарав суд

Text

11:42 Масові мінування по Україні — у поліції сказали, хто до цього причетний

11:23 Ми від Кіпера — на Одещині зухвалі шахраї прикриваються іменем очільника ОВА

11:23 Небезпека для метеозалежних — прогноз магнітних бур на сьогодні

12:30 У Києві закрили для пішоходів міст у Голосіївському районі до 2025 року

12:27 Вимагав 60 тис. дол. під виглядом працівника ДБР — викрито шахрая

12:25 Земельні ділянки та автомобілі — які статки у голів МСЕК на Буковині

12:20 Жодного цілого будинку — у ЗСУ відповіли, яку тактику використовує РФ в Торецьку

11:52 Видавав себе за ДБРівця — в Одесі експравоохоронець вимагав неіснуючий борг

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:51 Гетманцев анонсував підвищення ПДВ у 2025 році — що відомо

11:45 Житель Львова тричі самовільно залишав військову частину — як його покарав суд

11:23 Ми від Кіпера — на Одещині зухвалі шахраї прикриваються іменем очільника ОВА

11:23 Небезпека для метеозалежних — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:12 Нічний обстріл Миколаєва — кількість постраждалих зросла

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

Text

11:42 Масові мінування по Україні — у поліції сказали, хто до цього причетний

Text

10:36 Військовий назвав найбільшу небезпеку на фронті для операторів БпЛА

Text

09:55 Загинули під гусеницями своєї техніки — військовий про відступ росіян у бою

Text

08:00 План перемоги Зеленського та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Text

00:01 Южаніна заявила, що доповідь Зеленського про План перемоги буде секретною

14 жовтня 2024
Text

23:32 Військовий відреагував на рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Text

22:56 Як у Німеччині відбуваються традиційні осінні фестивалі — ексклюзив Новини.LIVE

Text

21:12 Батьки масово вивозять дітей з України — Южаніна назвала причини

Text

20:18 Атака на порт Одеси та представлення Плану перемоги українцям — головні новини

Text

19:44 Южаніна пояснила, чи зменшиться зарплата вчителів після підвищення військового збору