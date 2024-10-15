Масові мінування по Україні — у поліції сказали, хто до цього причетний

Поліція упродовж 14 жовтня отримала понад 2 000 повідомлень про замінування різних державних установ та навчальних закладів. Більшість із них були надіслані з російських IP-адрес.

Про це повідомила заступниця начальника Департаменту комунікації Національної поліції України Юлія Гірдвіліс в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 15 жовтня.

Масові мінування по Україні — що кажуть в поліції

Гірдвіліс повідомила, що всі повідомлення виявилися неправдивими. За її словами, ці дії — почерк російських спецслужб, що ведуть гібридну війну, намагаючись викликати паніку і відвернути ресурси правоохоронців.

"За неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян передбачена кримінальна відповідальність. Це стаття 259 Кримінального кодексу України. Відповідальність — до восьми років увʼязнення", — наголосила поліцейська.

Що передувало

Нагадаємо, 14 жовтня у низці регіонів України повідомили про масові "замінування" держустанов і навчальних закладів. Такі повідомлення отримали у Києві, Сумах, Запоріжжі, Львові, Івано-Франківську, Рівному та інших містах.

Крім того, адмінбудівлі, навчальні та медичні заклади "мінували" в Одеській області. За словами правоохоронців, не виключено, що у такий спосіб ворог намагається дестабілізувати ситуацію у регіонах України.