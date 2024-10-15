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Массовые минирования по Украине — в полиции сказали, кто к этому причастен

Массовые минирования по Украине — в полиции сказали, кто к этому причастен

15 октября 2024 г. 11:42

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Полиция на протяжении 14 октября получила более 2000 сообщений о заминировании различных государственных учреждений и учебных заведений. Большинство из них были отправлены с российских IP-адресов.

Об этом сообщила заместитель начальника Департамента коммуникации Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис в эфире Ранок.LIVE во вторник, 15 октября.

Массовые минирования по Украине — что говорят в полиции

Гирдвилис сообщила, что все сообщения оказались ложными. По ее словам, эти действия почерк российских спецслужб, ведущих гибридную войну, пытаясь вызвать панику и отвлечь ресурсы правоохранителей.

"За ложное сообщение об угрозе безопасности граждан предусмотрена уголовная ответственность. Это статья 259 Уголовного кодекса Украины. Ответственность — до восьми лет заключения", — подчеркнула полицейская.

Что предшествовало

Напомним, 14 октября в ряде регионов Украины сообщили о массовых "заминированиях" госучреждений и учебных заведений. Такие сообщения получили в Киеве, Сумах, Запорожье, Львове, Ивано-Франковске, Ровно и других городах.

Кроме того, админздания, учебные и медицинские заведения "минировали" в Одесской области. По словам правоохранителей, не исключено, что таким образом враг пытается дестабилизировать ситуацию в регионах Украины.

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