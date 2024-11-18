Кухарчук прокоментував вплив дозволу Україні бити по РФ

Україна із запізненням отримала дозвіл від низки країн на далекобійні удари вглиб Росії. Потрібно пам'ятати, що війна — це цілісний комплексний захід, тому сподіватися на окремі види озброєння не варто.

Про це повідомив командир Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук у коментарі для Новини.LIVE у неділю, 17 листопада.

Байден дозволив бити вглиб РФ

Кухарчук відреагував на дозвіл Байдена використовувати далекобійну зброю для ударів по території РФ. Військовий сподівається, що у майбутньому подібні рішення не будуть так затримуватися.

"Дуже чудове запізніле рішення. Будемо сподіватися на те, що рішення, які приймають український уряд та американські союзники, не будуть настільки запізнюватися", — зауважив командир 3 ОШБр.

Він додав, що Україна не повинна сподіватися на ATACMS чи інші окремі види озброєння, адже війна — це цілісний комплекс заходів. За словами Кухарчука, ця новина вплине на моральний стан українців, як свого часу Курська операція.

"Тому що це дає надію. Ми маємо ці засоби використовувати у цілісному комплексі заходів. Українці повинні з потрійною наснагою бути включеними у процес під назвою війна для досягнення результату під назвою перемога", — підкреслив військовослужбовець.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден вперше дозволив Україні вдарити американською далекобійною зброєю по території Росії. Йдеться про ракети ATACMS.

Франція та Британія також дозволили Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії ракетами SCALP/Storm Shadow.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що це вирішальний момент у боротьбі з агресором.