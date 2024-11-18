Кухарчук прокомментировал влияние разрешение Украине бить по РФ

Украина с опозданием получила разрешение от ряда стран на дальнобойные удары в глубь России. Нужно помнить, что война — это целостная комплексная мера, поэтому надеяться на отдельные виды вооружения не стоит.

Об этом сообщил командир Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук в комментарии для Новини.LIVE в воскресенье, 17 ноября.

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Кухарчук отреагировал на разрешение Байдена использовать дальнобойное оружие для ударов по территории РФ. Военный надеется, что в будущем подобные решения не будут так задерживаться.

"Очень замечательное запоздалое решение. Будем надеяться на то, что решения, которые принимают украинское правительство и американские союзники, не будут настолько запаздывать", — отметил командир 3 ОШБр.

Он добавил, что Украина не должна надеяться на ATACMS или другие отдельные виды вооружения, ведь война — это целостный комплекс мероприятий. По словам Кухарчука, эта новость повлияет на моральное состояние украинцев, как в свое время Курская операция.

"Потому что это дает надежду. Мы должны эти средства использовать в целостном комплексе мероприятий. Украинцы должны с тройным воодушевлением быть включенными в процесс под названием война для достижения результата под названием победа", — подчеркнул военнослужащий.

Напомним, Президент США Джо Байден впервые разрешил Украине ударить американским дальнобойным оружием по территории России. Речь идет о ракетах ATACMS.

Франция и Британия также разрешили Украине наносить дальнобойные удары по территории России ракетами SCALP/Storm Shadow.

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