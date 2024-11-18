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Кухарчук прокомментировал влияние разрешение Украине бить по РФ

Кухарчук прокомментировал влияние разрешение Украине бить по РФ

18 ноября 2024 г. 8:10

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23:20 Нардеп заявила, что украинцам продают пустые повестки

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Украина с опозданием получила разрешение от ряда стран на дальнобойные удары в глубь России. Нужно помнить, что война — это целостная комплексная мера, поэтому надеяться на отдельные виды вооружения не стоит.

Об этом сообщил командир Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук в комментарии для Новини.LIVE в воскресенье, 17 ноября.

Байден разрешил избивать вглубь РФ

Кухарчук отреагировал на разрешение Байдена использовать дальнобойное оружие для ударов по территории РФ. Военный надеется, что в будущем подобные решения не будут так задерживаться.

"Очень замечательное запоздалое решение. Будем надеяться на то, что решения, которые принимают украинское правительство и американские союзники, не будут настолько запаздывать", — отметил командир 3 ОШБр. 

Он добавил, что Украина не должна надеяться на ATACMS или другие отдельные виды вооружения, ведь война — это целостный комплекс мероприятий. По словам Кухарчука, эта новость повлияет на моральное состояние украинцев, как в свое время Курская операция.

"Потому что это дает надежду. Мы должны эти средства использовать в целостном комплексе мероприятий. Украинцы должны с тройным воодушевлением быть включенными в процесс под названием война для достижения результата под названием победа", — подчеркнул военнослужащий.

Напомним, Президент США Джо Байден впервые разрешил Украине ударить американским дальнобойным оружием по территории России. Речь идет о ракетах ATACMS.

Франция и Британия также разрешили Украине наносить дальнобойные удары по территории России ракетами SCALP/Storm Shadow.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что это решающий момент в борьбе с агрессором.

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09:23 Экс-командир Азову отреагировал на разрешение Запада бить по РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:21 Без электротранспорта — в Одессе выпустили бесплатные автобусы

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08:00 Разрешение Украине бить по РФ и цели ATACMS — эфир Ранок.LIVE

17 ноября 2024
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14:50 Обломки "Циркона" упали на дом в Киеве — какие последствия

16 ноября 2024
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17:59 Медиков массово переводят в пехоту без подготовки, — Скороход

Text

05:44 Выборы в 2025 году проводить опасно — бывший глава ЦИК

15 ноября 2024
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23:20 Нардеп заявила, что украинцам продают пустые повестки

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20:38 Местная власть не реагировала на жалобы из спецшколы, — юрист

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17:53 Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE