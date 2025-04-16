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Хто стане новим секретарем Київради — ефір Київський час

Хто стане новим секретарем Київради — ефір Київський час

16 квітня 2025 р. 19:07

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У вівторок, 8 квітня, під час позачергової сесії секретаря Київради Володимира Бондаренка звільнили з посади. Наразі всіх цікавить питання, хто ж може стати новим секретарем Київської міської ради.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі "Київського часу" у середу, 16 квітня.

Гості ефіру "Київський час" 

Сьогодні обговорювати важливі події й теми будуть:

  • Депутатка Київської міської ради від партії "Європейська Солідарність", член Комітету з питань місцевого самоврядування та зовнішніх зв'язків Дінара Габібулаєва; 
  • Депутатка Київської міської ради від партії "Батьківщина", перша заступниця голови комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Алла Шлапак; 
  • Речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв; 
  • Голова Оболонської РМДА в місті Києві, кандидат юридичних наук Кирило Фесик; 
  • Адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко; 
  • Депутатка Київської міської ради від партії "Слуга Народу", член комісії КМР з питань охорони здоров'я, сім'ї та соціальної політики, міністерка охорони здоров'я (2019-2020 рр.) Зоряна Скалецька.

Про що говоритимуть в ефірі "Київський час" 

Під час ефіру гості обговорюватимуть наступні теми: 

  • Вакантне місце секретаря Київради. Чи залишиться Кличко без помічника до кінця каденції? Хто може стати новим соратником мера після корупційного скандалу?; 
  • Кличко забрав частину повноважень у Ткаченка. Хто правий? Хто більш ефективний на своїй посаді? На чиєму боці закон?; 
  • Київрада: хто наступний секретар? Чи буде мер сам головувати до кінця каденції;
  • Оновлення адміністративної влади у столиці. Перезавантаження районів. Нові призначення;
  • "Чисте місто": сміття, весняний благоустрій, повітря;
  • Підготовка до Великодня : традиції, безпека, ціни.

Нещодавно депутатка Марина Порошенко прокоментувала призначення нового секретаря Київради.

Крім того, депутат Леонід Ємець пояснив процедуру затвердження секретаря Київської міської ради.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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