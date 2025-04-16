Кто станет новым секретарем Киевсовета — эфир Київський час

Во вторник, 8 апреля, во время внеочередной сессии секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко уволили с должности. Сейчас всех интересует вопрос, кто же может стать новым секретарем Киевского городского совета.
Об этом и не только поговорим в эфире "Київського часу" в среду, 16 апреля.
Гости эфира "Київський час"
Сегодня обсуждать важные события и темы будут:
- Депутат Киевского городского совета от партии "Европейская Солидарность", член Комитета по вопросам местного самоуправления и внешних связей Динара Габибулаева;
- Депутат Киевского городского совета от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Алла Шлапак;
- Представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев;
- Председатель Оболонской РГГА в городе Киеве, кандидат юридических наук Кирилл Фесик;
- Адвокат, общественный деятель Владислав Михайленко;
- Депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа", член комиссии КГС по вопросам здравоохранения, семьи и социальной политики, министр здравоохранения (2019-2020 гг.) Зоряна Скалецкая.
О чем будут говорить в эфире "Київський час"
Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:
- Вакантное место секретаря Киевсовета. Останется ли Кличко без помощника до конца каденции? Кто может стать новым соратником мэра после коррупционного скандала?;
- Кличко забрал часть полномочий у Ткаченко. Кто прав? Кто более эффективен на своей должности? На чьей стороне закон?;
- Киевсовет: кто следующий секретарь? Будет ли мэр сам председательствовать до конца каденции;
- Обновление административной власти в столице. Перезагрузка районов. Новые назначения;
- "Чистый город": мусор, весеннее благоустройство, воздух;
- Подготовка к Пасхе: традиции, безопасность, цены.
Недавно депутат Марина Порошенко прокомментировала назначение нового секретаря Киевсовета.
Кроме того, депутат Леонид Емец объяснил процедуру утверждения секретаря Киевского городского совета.