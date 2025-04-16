Кто станет новым секретарем Киевсовета — эфир Київський час

Во вторник, 8 апреля, во время внеочередной сессии секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко уволили с должности. Сейчас всех интересует вопрос, кто же может стать новым секретарем Киевского городского совета.

Об этом и не только поговорим в эфире "Київського часу" в среду, 16 апреля.

Гости эфира "Київський час"

Сегодня обсуждать важные события и темы будут:

Депутат Киевского городского совета от партии "Европейская Солидарность", член Комитета по вопросам местного самоуправления и внешних связей Динара Габибулаева;

Депутат Киевского городского совета от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Алла Шлапак;

Представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев;

Председатель Оболонской РГГА в городе Киеве, кандидат юридических наук Кирилл Фесик;

Адвокат, общественный деятель Владислав Михайленко;

Депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа", член комиссии КГС по вопросам здравоохранения, семьи и социальной политики, министр здравоохранения (2019-2020 гг.) Зоряна Скалецкая.

О чем будут говорить в эфире "Київський час"

Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:

Вакантное место секретаря Киевсовета. Останется ли Кличко без помощника до конца каденции? Кто может стать новым соратником мэра после коррупционного скандала?;

Кличко забрал часть полномочий у Ткаченко. Кто прав? Кто более эффективен на своей должности? На чьей стороне закон?;

Киевсовет: кто следующий секретарь? Будет ли мэр сам председательствовать до конца каденции;

Обновление административной власти в столице. Перезагрузка районов. Новые назначения;

"Чистый город": мусор, весеннее благоустройство, воздух;

Подготовка к Пасхе: традиции, безопасность, цены.

Недавно депутат Марина Порошенко прокомментировала назначение нового секретаря Киевсовета.

Кроме того, депутат Леонид Емец объяснил процедуру утверждения секретаря Киевского городского совета.