Южаніна заявила, що доповідь Зеленського про План перемоги буде секретною

Доповідь Президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді про План перемоги буде секретною, а не відкритим засіданням. Інформація для суспільства мала б бути відкритою.

Про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 14 жовтня.

Чому Зеленський вирішив представити План перемоги саме зараз

За словами Южаніної, новина про представлення Плану перемоги у Верховній Раді була неочікуваною.

"Я думаю це відбудеться у зв'язку з провалом на міжнародному рівні з усіма ідеями проєктами та заходами, які планувала влада. Також пов'язано з обуренням суспільства і народних депутатів. Бо першим, хто мав би знати, з яким Планом перемоги їде президент до партнерів, це все ж таки українці. Якщо так не відбулося, то мені здається, що оцю свою помилку в Офісі президента зараз спробують її виправити", — сказала депутатка.

Вона закликала до прозорості в обговореннях і наголосила на важливості відкритого доступу до цієї інформації для суспільства.

"Але якщо це буде знову загальний план з чотирьох напрямків, про які вже говорили. То мене особисто це не влаштовує", — підсумувала Южаніна.

Нагадаємо, радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко повідомив, що Президент України Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді та представить План перемоги 16 жовтня.

Раніше Зеленський вже представив український План перемоги канцлеру Німеччини Олафу Шольцу. Він висловив сподівання завершити війну до 2025 року і наголосив, що цей план є мостом до другого Саміту миру, який "поставить крапку у війні".