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Южанина заявила, что доклад Зеленского о Плане победы будет секретным

Южанина заявила, что доклад Зеленского о Плане победы будет секретным

15 октября 2024 г. 0:01

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Доклад Президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде о Плане победы будет секретным, а не открытым заседанием. Информация для общества должна б быть открыта.

Об этом заявила народный депутат Нина Южанина в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 14 октября.

Почему Зеленский решил представить План победы именно сейчас

По словам Южаниной, новость о представлении Плана победы в Верховной Раде была неожиданной.

"Я думаю это произойдет в связи с провалом на международном уровне со всеми идеями, проектами и мерами, которые планировала власть. Также связано с возмущением общества и народных депутатов. Потому что первым, кто должен знать, с каким Планом победы едет президент к партнерам, это все-таки украинцы. Если так не произошло, мне кажется, что эту свою ошибку в Офисе президента сейчас попытаются исправить", — сказала депутат.

Она призвала к прозрачности в обсуждениях и отметила важность открытого доступа к этой информации для общества.

"Но если это будет снова общий план по четырем направлениям, о которых уже говорили. Меня лично это не устраивает", — подытожила Южанина.

Напомним, советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде и представит План победы 16 октября.

Ранее Зеленский уже представил украинский План победы канцлеру Германии Олафу Шольцу. Он выразил надежду завершить войну к 2025 году и подчеркнул, что этот план является мостом ко второму Саммиту мира, который "поставит точку в войне".

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