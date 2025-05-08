Фейкове перемир'я Путіна та позиція Мерца — ефір Вечір.LIVE

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув можливість відправлення німецьких військових на територію України. За його словами, це питання не стоїть на порядку денному.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- народна депутатка від партії "Європейська Солідарність", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;
- народний депутат, депутатська група "Відновлення України", Комітет з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;
- голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова;
- політолог Аббас Галлямов.
Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять такі теми:
- Парадне припинення вогню" Путіна виявилося фарсом, — МЗС України;
- Трамп попросив Ердогана виступити посередником у переговорах щодо України, — ЗМІ;
- Україна провела онлайн-переговори з Віткоффом та Келлогом про 30-денне перемир'я;
- Україна отримала від ЄС 1 млрд євро кредиту з прибутків від заморожених активів РФ.
Раніше Мерц заявив, що без США не вдасться досягнути припинення вогню в Україні.
А віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що вимоги Росії стосовно припинення вогню "є надмірними".