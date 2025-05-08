Фейкове перемир'я Путіна та позиція Мерца — ефір Вечір.LIVE

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув можливість відправлення німецьких військових на територію України. За його словами, це питання не стоїть на порядку денному.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

народна депутатка від партії "Європейська Солідарність", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;

народний депутат, депутатська група "Відновлення України", Комітет з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;

голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова;

політолог Аббас Галлямов.

Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять такі теми:

Парадне припинення вогню" Путіна виявилося фарсом, — МЗС України;

Трамп попросив Ердогана виступити посередником у переговорах щодо України, — ЗМІ;

Україна провела онлайн-переговори з Віткоффом та Келлогом про 30-денне перемир'я;

Україна отримала від ЄС 1 млрд євро кредиту з прибутків від заморожених активів РФ.

Раніше Мерц заявив, що без США не вдасться досягнути припинення вогню в Україні.

А віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що вимоги Росії стосовно припинення вогню "є надмірними".