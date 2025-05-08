Фейковое перемирие Путина и позиция Мерца — эфир Вечір.LIVE

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц отверг возможность отправки немецких военных на территорию Украины. По его словам, этот вопрос не стоит на повестке дня.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- народный депутат от партии "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;
- народный депутат, депутатская группа "Восстановление Украины", Комитет по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;
- глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова;
- политолог Аббас Галлямов.
Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят следующие темы:
- Парадное "прекращение огня" Путина оказалось фарсом, — МИД Украины;
- Трамп попросил Эрдогана выступить посредником в переговорах по Украине, — СМИ;
- Украина провела онлайн-переговоры с Виткоффом и Келлогом о 30-дневном перемирии;
- Украина получила от ЕС 1 млрд евро кредита из доходов от замороженных активов РФ.
Ранее Мерц заявил, что без США не удастся достичь прекращения огня в Украине.
А вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что требования России о прекращении огня "являются чрезмерными".