Фейковое перемирие Путина и позиция Мерца — эфир Вечір.LIVE

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц отверг возможность отправки немецких военных на территорию Украины. По его словам, этот вопрос не стоит на повестке дня.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

народный депутат от партии "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;

народный депутат, депутатская группа "Восстановление Украины", Комитет по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;

глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова;

политолог Аббас Галлямов.

Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят следующие темы:

Парадное "прекращение огня" Путина оказалось фарсом, — МИД Украины;

Трамп попросил Эрдогана выступить посредником в переговорах по Украине, — СМИ;

Украина провела онлайн-переговоры с Виткоффом и Келлогом о 30-дневном перемирии;

Украина получила от ЕС 1 млрд евро кредита из доходов от замороженных активов РФ.

Ранее Мерц заявил, что без США не удастся достичь прекращения огня в Украине.

А вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что требования России о прекращении огня "являются чрезмерными".