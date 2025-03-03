Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Екстрене звернення Трампа з Білого дому — прямий ефір arrow
Екстрене звернення Трампа з Білого дому — прямий ефір

Екстрене звернення Трампа з Білого дому — прямий ефір

03 березня 2025 р. 20:15

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

20:15 Екстрене звернення Трампа з Білого дому — прямий ефір

Text

18:00 Зеленський натякнув на причину суперечки у США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:30 Стармер виступив із заявою щодо зустрічі Зеленського і Трампа

Text

13:09 Трамп зробив заяву щодо Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Підсумки саміту в Лондоні і ситуація в Торецьку — ефір Ранок.LIVE

2 березня 2025
Text

19:00 Що ухвалили лідери Європи для України — ефір Новини.LIVE

Text

15:26 Історичний саміт у Лондоні щодо України — ефір Новини.LIVE

1 березня 2025
Text

17:57 Зустріч Зеленського і Стармера — ефір Новини.LIVE

Text

15:34 Зеленський прибув до Лондона — ефір Новини.LIVE

Text

00:50Трамп покинув Вашингтон після переговорів із Зеленським

Text

20:15 Екстрене звернення Трампа з Білого дому — прямий ефір

Text

18:00 Зеленський натякнув на причину суперечки у США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:30 Стармер виступив із заявою щодо зустрічі Зеленського і Трампа

Text

13:09 Трамп зробив заяву щодо Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Підсумки саміту в Лондоні і ситуація в Торецьку — ефір Ранок.LIVE

2 березня 2025
Text

19:00 Що ухвалили лідери Європи для України — ефір Новини.LIVE

Text

15:26 Історичний саміт у Лондоні щодо України — ефір Новини.LIVE

1 березня 2025
Text

17:57 Зустріч Зеленського і Стармера — ефір Новини.LIVE

Text

15:34 Зеленський прибув до Лондона — ефір Новини.LIVE

Text

00:50 Трамп покинув Вашингтон після переговорів із Зеленським

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у понеділок, 3 березня, виступає із заявами. Він перебуває у Білому домі.

Подивитися прямий ефір виступу Дональда Трампа можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Звернення Трампа з Білого дому

Ймовірно, американський лідер говоритиме й про Україну. Наразі деталі його звернення невідомі.

Нагадаємо, Трамп відреагував на заяву Президента України Володимира Зеленського, що до угоди про завершення війни "ще дуже й дуже далеко", назвавши її "найгіршою".

Також Трамп анонсував "значні події", які відбудуться 4 березня. У Білому домі пояснили, що саме він мав на увазі.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

20:57 Графіки відключень на завтра — чи буде в одеситів світло

20:57 Зеленський провів розмову із балтійськими партнерами

20:53 У Львові оголошено небезпеку — прогноз погоди на завтра

20:45 Шовковський розповів, чому Бражко та Шапаренко стали резервістами

20:32 Великий піст 2025 — що можна їсти та кому дозволено не поститися

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:31 У Києві розробили проєкт першого безбар'єрного маршруту

20:28 Віримо в підтримку США — Зеленський про роботу з партнерами

20:20 Експорт з одеських портів уже становив 106 млн тонн вантажів

Text

20:15 Екстрене звернення Трампа з Білого дому — прямий ефір

20:09 Звіт в Армія+ — скільки об'єктів РФ ЗСУ уразили в лютому

20:57 Графіки відключень на завтра — чи буде в одеситів світло

20:57 Зеленський провів розмову із балтійськими партнерами

20:53 У Львові оголошено небезпеку — прогноз погоди на завтра

20:45 Шовковський розповів, чому Бражко та Шапаренко стали резервістами

20:32 Великий піст 2025 — що можна їсти та кому дозволено не поститися

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:31 У Києві розробили проєкт першого безбар'єрного маршруту

20:28 Віримо в підтримку США — Зеленський про роботу з партнерами

20:20 Експорт з одеських портів уже становив 106 млн тонн вантажів

20:09 Звіт в Армія+ — скільки об'єктів РФ ЗСУ уразили в лютому

20:08 Зняти "однушку" в Україні стало дешевше — скільки коштує оренда

20:05 Без грошей і снарядів — чим обернеться для України сварка зі США

12:00 В Україні продовжує дорожчати долар — де найкращий курс у березні

07:32 Чотирилапі друзі — як тварини допомагають на фронті, фото

06:40 Де дорого приймають брухт у березні — нові ціни на чормет

2 березня 2025

06:40 Ціни на золото у березні — нові тарифи ломбардів

1 березня 2025

06:40 Брухт можна вигідно здати — скільки дають за латунь у березні

06:22 Нові тарифи у березні — скільки доведеться платити за комуналку

28 лютого 2025

22:33 Підвищення мінімальної зарплати в Україні — якими будуть ціни

21:33 Чи зупинить Трамп війну в Україні — думка одеситів

18:33 Одеські Міражі Каліпсо — сучасне мистецтво в період війни

Text

20:15 Екстрене звернення Трампа з Білого дому — прямий ефір

Text

18:00 Зеленський натякнув на причину суперечки у США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:30 Стармер виступив із заявою щодо зустрічі Зеленського і Трампа

Text

13:09 Трамп зробив заяву щодо Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Підсумки саміту в Лондоні і ситуація в Торецьку — ефір Ранок.LIVE

2 березня 2025
Text

19:00 Що ухвалили лідери Європи для України — ефір Новини.LIVE

Text

15:26 Історичний саміт у Лондоні щодо України — ефір Новини.LIVE

1 березня 2025
Text

17:57 Зустріч Зеленського і Стармера — ефір Новини.LIVE

Text

15:34 Зеленський прибув до Лондона — ефір Новини.LIVE

Text

00:50 Трамп покинув Вашингтон після переговорів із Зеленським