Екстрене звернення Трампа з Білого дому — прямий ефір

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у понеділок, 3 березня, виступає із заявами. Він перебуває у Білому домі.

Подивитися прямий ефір виступу Дональда Трампа можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Звернення Трампа з Білого дому

Ймовірно, американський лідер говоритиме й про Україну. Наразі деталі його звернення невідомі.

Нагадаємо, Трамп відреагував на заяву Президента України Володимира Зеленського, що до угоди про завершення війни "ще дуже й дуже далеко", назвавши її "найгіршою".

Також Трамп анонсував "значні події", які відбудуться 4 березня. У Білому домі пояснили, що саме він мав на увазі.