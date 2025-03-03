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Экстренное обращение Трампа из Белого дома — прямой эфир

Экстренное обращение Трампа из Белого дома — прямой эфир

3 марта 2025 г. 20:15

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18:00 Зеленский намекнул на причину спора в США — эфир Вечір.LIVE

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17:30 Стармер выступил с заявлением о встрече Зеленского и Трампа

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13:09 Трамп сделал заявление относительно Путина — эфир День.LIVE

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19:00 Что приняли лидеры Европы для Украины — эфир Новини.LIVE

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15:26 Исторический саммит в Лондоне по Украине — эфир Новини.LIVE

1 марта 2025
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17:57 Встреча Зеленского и Стармера — эфир Новини.LIVE

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08:00 Трамп остановил военную помощь Украине, — Ранок.LIVE

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00:59 Массовое совершение СОЧ за рубежом — нардеп назвала цифры

3 марта 2025
Text

20:15 Экстренное обращение Трампа из Белого дома — прямой эфир

Text

18:00 Зеленский намекнул на причину спора в США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:30 Стармер выступил с заявлением о встрече Зеленского и Трампа

Text

13:09 Трамп сделал заявление относительно Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Итоги саммита в Лондоне и ситуация в Торецке — эфир Ранок.LIVE

2 марта 2025
Text

19:00 Что приняли лидеры Европы для Украины — эфир Новини.LIVE

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15:26 Исторический саммит в Лондоне по Украине — эфир Новини.LIVE

1 марта 2025
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17:57 Встреча Зеленского и Стармера — эфир Новини.LIVE

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник, 3 марта, выступает с заявлениями. Он находится в Белом доме.

Посмотреть прямой эфир выступления Дональда Трампа можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Обращение Трампа из Белого дома

Вероятно, американский лидер будет говорить и об Украине. Пока детали его обращения неизвестны.

Напомним, Трамп отреагировал на заявление Президента Украины Владимира Зеленского, что до соглашения о завершении войны "еще очень и очень далеко", назвав его "худшим".

Также Трамп анонсировал "значительные события", которые состоятся 4 марта. В Белом доме объяснили, что именно он имел в виду.

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11:06 На Солнце снова штормит — Землю накрыла магнитная буря

11:00 Ракетоносители РФ снова на рейде — угроза для Одесчины с моря

10:48 Google выпустил виджеты Gemini для устройств Apple — как включить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:45 Франция предлагает новые гарантии безопасности Украине, — FT

10:42 Пауза в помощи от США — без какого оружия останется Украина

10:20 Школы и садики Одессы заработали — есть тепло и электричество

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00:59 Массовое совершение СОЧ за рубежом — нардеп назвала цифры

3 марта 2025
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20:15 Экстренное обращение Трампа из Белого дома — прямой эфир

Text

18:00 Зеленский намекнул на причину спора в США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:30 Стармер выступил с заявлением о встрече Зеленского и Трампа

Text

13:09 Трамп сделал заявление относительно Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Итоги саммита в Лондоне и ситуация в Торецке — эфир Ранок.LIVE

2 марта 2025
Text

19:00 Что приняли лидеры Европы для Украины — эфир Новини.LIVE

Text

15:26 Исторический саммит в Лондоне по Украине — эфир Новини.LIVE

1 марта 2025
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