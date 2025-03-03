Экстренное обращение Трампа из Белого дома — прямой эфир

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник, 3 марта, выступает с заявлениями. Он находится в Белом доме.

Посмотреть прямой эфир выступления Дональда Трампа можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Обращение Трампа из Белого дома

Вероятно, американский лидер будет говорить и об Украине. Пока детали его обращения неизвестны.

Напомним, Трамп отреагировал на заявление Президента Украины Владимира Зеленского, что до соглашения о завершении войны "еще очень и очень далеко", назвав его "худшим".

Также Трамп анонсировал "значительные события", которые состоятся 4 марта. В Белом доме объяснили, что именно он имел в виду.