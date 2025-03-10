Ексклюзив з табору полонених РФ — як живуть російські злочинці

В ексклюзивному матеріалі Новини.LIVE розповідаємо про те, як живуть російські військові в таборі для полонених. Показуємо умови та чим займаються злочинці РФ.

Дивіться ексклюзивний матеріал на YouTube-каналі Новини.LIVE в понеділок, 10 березня, о 21:00.

Як живуть росіяни в полоні

Команда Новини.LIVE побувала в одному з найбільших таборів військовополонених РФ в Україні. В матеріалі показуємо, як саме живуть російські полонені та чим вони займаються. Ми дізнались, чи збираються вони повертатись на війну після обміну та про що говорять.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про історію військового з бригади НГУ "Азов". Наречена чоловіка розповіла, що він уже третій рік перебуває у російському полоні.

Також "Слідство.Інфо" випустило фільм-розслідування про українську журналістку Вікторію Рощину. Жінка влітку 2023 року потрапила в полон РФ, де її жорстоко катували окупанти.