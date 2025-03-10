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Ексклюзив з табору полонених РФ — як живуть російські злочинці

Ексклюзив з табору полонених РФ — як живуть російські злочинці

10 березня 2025 р. 15:51

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15:51 Ексклюзив з табору полонених РФ — як живуть російські злочинці

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15:51 Ексклюзив з табору полонених РФ — як живуть російські злочинці

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13:00 Заява Трампа про мир та звернення Зеленського — ефір День.LIVE

Text

08:00 Переговори України та США і ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

9 березня 2025
Text

22:47 У Канаді оголосять нового прем'єра — пряма трансляція

7 березня 2025
Text

22:44 Трамп виступає на саміті Білого дому — трансляція

Text

18:33 Термінова заява Трампа щодо війни — пряма трансляція

Text

17:50 Ердоган підтримав перемир'я в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У Польщі зробили заяву щодо відправлення військ — ефір День.LIVE

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В ексклюзивному матеріалі Новини.LIVE розповідаємо про те, як живуть російські військові в таборі для полонених. Показуємо умови та чим займаються злочинці РФ.

Дивіться ексклюзивний матеріал на YouTube-каналі Новини.LIVE в понеділок, 10 березня, о 21:00.

Як живуть росіяни в полоні

Команда Новини.LIVE побувала в одному з найбільших таборів військовополонених РФ в Україні. В матеріалі показуємо, як саме живуть російські полонені та чим вони займаються. Ми дізнались, чи збираються вони повертатись на війну після обміну та про що говорять.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про історію військового з бригади НГУ "Азов". Наречена чоловіка розповіла, що він уже третій рік перебуває у російському полоні.

Також "Слідство.Інфо" випустило фільм-розслідування про українську журналістку Вікторію Рощину. Жінка влітку 2023 року потрапила в полон РФ, де її жорстоко катували окупанти.

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16:13 Скасовано гру Динамо, бо суперник привіз на гру п'ять футболістів

15:54 У Садового повідомили про відновлення будинків після атаки РФ

15:45 Призначили нового головного архітектора Одеси — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:40 Грошова допомога киянам — хто отримає до 10 тис. гривень

15:35 Дочка Фаріон прокоментувала холодну реакцію Зінченка на відео

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