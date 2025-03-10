Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Эксклюзив из лагеря пленных РФ — как живут российские преступники arrow
Эксклюзив из лагеря пленных РФ — как живут российские преступники

Эксклюзив из лагеря пленных РФ — как живут российские преступники

10 марта 2025 г. 15:51

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

15:51 Эксклюзив из лагеря пленных РФ — как живут российские преступники

Text

13:00 Заявление Трампа о мире и обращение Зеленского — эфир День.LIVE

Text

08:00 Переговоры Украины и США и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

9 марта 2025
Text

22:47 В Канаде объявят нового премьера — прямая трансляция

7 марта 2025
Text

22:44 Трамп выступает на саммите Белого дома — трансляция

Text

18:33 Срочное заявление Трампа по поводу войны — прямая трансляция

Text

17:50 Эрдоган поддержал перемирие в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Польше сделали заявление об отправке войск — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсирует переговоры с США, — эфир Ранок.LIVE

6 марта 2025
Text

23:39 Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

Text

15:51 Эксклюзив из лагеря пленных РФ — как живут российские преступники

Text

13:00 Заявление Трампа о мире и обращение Зеленского — эфир День.LIVE

Text

08:00 Переговоры Украины и США и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

9 марта 2025
Text

22:47 В Канаде объявят нового премьера — прямая трансляция

7 марта 2025
Text

22:44 Трамп выступает на саммите Белого дома — трансляция

Text

18:33 Срочное заявление Трампа по поводу войны — прямая трансляция

Text

17:50 Эрдоган поддержал перемирие в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Польше сделали заявление об отправке войск — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсирует переговоры с США, — эфир Ранок.LIVE

6 марта 2025
Text

23:39 Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

В эксклюзивном материале Новини.LIVE рассказываем о том, как живут российские военные в лагере для пленных. Показываем условия и чем занимаются преступники РФ.

Смотрите эксклюзивный материал на YouTube-канале Новини.LIVE в понедельник, 10 марта, в 21:00.

Как живут россияне в плену

Команда Новини.LIVE побывала в одном из крупнейших лагерей военнопленных РФ в Украине. В материале показываем, как живут российские пленные и чем они занимаются. Мы узнали, собираются ли они возвращаться на войну после обмена и о чем говорят.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали об истории военного из бригады НГУ "Азов". Невеста мужчины рассказала, что он уже третий год находится в российском плену.

Также "Слідство.Інфо" выпустило фильм-расследование об украинской журналистке Виктории Рощину. Женщина летом 2023 года попала в плен РФ, где ее жестоко пытали оккупанты.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

17:00 Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя — время и место

16:55 На Одесчине нашли концлагерь для животных — зоозащитники

16:53 Апелляционный суд оставил генерала Галушкина под стражей

16:52 Льготы на коммуналку — что делать, если получили отказ

16:45 Зеленский подколол Трампа шуткой про костюм

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:38 В Белом доме ответили, получает ли Украина разведданные от США

16:31 В Киеве не будут эвакуировать машины во время тревоги — КГВА

16:22 Бюджетный смартфон Samsung оказался лучше Galaxy S25 — в чем

16:20 В Одессе служащий ТРО помогал избежать мобилизации — какая схема

16:15 В три раза больше остальных — зарплаты чиновников во время войны

17:00 Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя — время и место

16:55 На Одесчине нашли концлагерь для животных — зоозащитники

16:53 Апелляционный суд оставил генерала Галушкина под стражей

16:52 Льготы на коммуналку — что делать, если получили отказ

16:45 Зеленский подколол Трампа шуткой про костюм

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:38 В Белом доме ответили, получает ли Украина разведданные от США

16:31 В Киеве не будут эвакуировать машины во время тревоги — КГВА

16:22 Бюджетный смартфон Samsung оказался лучше Galaxy S25 — в чем

16:20 В Одессе служащий ТРО помогал избежать мобилизации — какая схема

16:13 Отменен матч Динамо, ведь соперник привез на игру пять игроков

16:15 В три раза больше остальных — зарплаты чиновников во время войны

13:12 В Канаде заменили Трюдо — кто такой новый премьер Марк Карни

06:40 Обновленные цены на лом — где выгоднее сдавать алюминий в марте

9 марта 2025

07:35 Инвестиции в недвижимость на Бали — сколько надо денег

06:40 Где дороже принимают цветные металлы — новые тарифы на медь

06:33 Одесситы про Шевченко — что помнят из творчества Кобзаря

8 марта 2025

06:40 Самые выгодные цены на лом в марте — где дороже сдавать металл

7 марта 2025

18:33 Цветы к 8 марта — сколько стоит букет на одесском Привозе

06:40 Как заработать на золоте в марте — обновленные тарифы ломбардов

06:22 Цены на мобильную связь в Украине и ЕС — где дешевле тарифы

Text

15:51 Эксклюзив из лагеря пленных РФ — как живут российские преступники

Text

13:00 Заявление Трампа о мире и обращение Зеленского — эфир День.LIVE

Text

08:00 Переговоры Украины и США и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

9 марта 2025
Text

22:47 В Канаде объявят нового премьера — прямая трансляция

7 марта 2025
Text

22:44 Трамп выступает на саммите Белого дома — трансляция

Text

18:33 Срочное заявление Трампа по поводу войны — прямая трансляция

Text

17:50 Эрдоган поддержал перемирие в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Польше сделали заявление об отправке войск — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсирует переговоры с США, — эфир Ранок.LIVE

6 марта 2025
Text

23:39 Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто