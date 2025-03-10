Эксклюзив из лагеря пленных РФ — как живут российские преступники

В эксклюзивном материале Новини.LIVE рассказываем о том, как живут российские военные в лагере для пленных. Показываем условия и чем занимаются преступники РФ.

Смотрите эксклюзивный материал на YouTube-канале Новини.LIVE в понедельник, 10 марта, в 21:00.

Как живут россияне в плену

Команда Новини.LIVE побывала в одном из крупнейших лагерей военнопленных РФ в Украине. В материале показываем, как живут российские пленные и чем они занимаются. Мы узнали, собираются ли они возвращаться на войну после обмена и о чем говорят.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали об истории военного из бригады НГУ "Азов". Невеста мужчины рассказала, что он уже третий год находится в российском плену.

Также "Слідство.Інфо" выпустило фильм-расследование об украинской журналистке Виктории Рощину. Женщина летом 2023 года попала в плен РФ, где ее жестоко пытали оккупанты.