Деталі розмови Зеленського з Байденом та ракети для України — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі розмови з Байденом. Крім того, партнери Києва розглядають передачу далекобійних ракет Україні.
Про це і не тільки ведучі поспілкуються із запрошеними експертами в ефірі День.LIVE, який можна переглянути на YouTube-каналі о 13:00.
Ефір День.LIVE 17 жовтня
До розмови з ведучими в ефір День.LIVE приєднаються:
- Павло Розенко — віцепрем'єр-міністр України 2016-2019 рр.), експерт з економічної і соціальної політики;
- Олексій Рябчин — експерт з енергетики та клімату, заступник міністра енергетики та захисту довкілля 2019-20 рр;
- Сергій Берендєєв — історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти;
- Володимир Фесенко — політолог;
- Станіслав Ігнатьєв — Голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики.
Нагадаємо, 16 жовтня Володимир Зеленський провів телефонні переговори з Президентом США Джо Байденом. Він заявив, що США оголосили новий пакет допомоги на суму 425 мільйонів доларів.
Також ми писали, що 16 жовтня український президент виступив у Верховній Раді і представив План перемоги.