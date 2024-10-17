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Деталі розмови Зеленського з Байденом та ракети для України — ефір День.LIVE

Деталі розмови Зеленського з Байденом та ракети для України — ефір День.LIVE

17 жовтня 2024 р. 13:12

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13:12Деталі розмови Зеленського з Байденом та ракети для України — ефір День.LIVE

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13:12 Деталі розмови Зеленського з Байденом та ракети для України — ефір День.LIVE

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13:02 Військові скаржаться на відсутність РЕБів на позиціях піхоти

Text

08:00 Нова дата "Рамштайну" та План перемоги України — ефір Ранок.LIVE

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07:26 Кім розповів, що по всій Україні мобільні вогневі групи будуть переформатовані

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01:55 Більшість ВПО опинилася за межею бідності, — нардеп

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Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі розмови з Байденом. Крім того, партнери Києва розглядають передачу далекобійних ракет Україні.

Про це і не тільки ведучі поспілкуються із запрошеними експертами в ефірі День.LIVE, який можна переглянути на YouTube-каналі о 13:00.

Ефір День.LIVE 17 жовтня

До розмови з ведучими в ефір День.LIVE приєднаються: 

  • Павло Розенко — віцепрем'єр-міністр України 2016-2019 рр.), експерт з економічної і соціальної політики;
  • Олексій Рябчин — експерт з енергетики та клімату, заступник міністра енергетики та захисту довкілля 2019-20 рр;
  • Сергій Берендєєв — історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти;
  • Володимир Фесенко — політолог; 
  • Станіслав Ігнатьєв — Голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики.

Нагадаємо, 16 жовтня Володимир Зеленський провів телефонні переговори з Президентом США Джо Байденом. Він заявив, що США оголосили новий пакет допомоги на суму 425 мільйонів доларів.

Також ми писали, що 16 жовтня український президент виступив у Верховній Раді і представив План перемоги.

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13:22 Тисячі одеситів знову без світла — коли повернуть електрику

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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