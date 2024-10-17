Деталі розмови Зеленського з Байденом та ракети для України — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі розмови з Байденом. Крім того, партнери Києва розглядають передачу далекобійних ракет Україні.

Про це і не тільки ведучі поспілкуються із запрошеними експертами в ефірі День.LIVE, який можна переглянути на YouTube-каналі о 13:00.

Ефір День.LIVE 17 жовтня

До розмови з ведучими в ефір День.LIVE приєднаються:

Павло Розенко — віцепрем'єр-міністр України 2016-2019 рр.), експерт з економічної і соціальної політики;

Олексій Рябчин — експерт з енергетики та клімату, заступник міністра енергетики та захисту довкілля 2019-20 рр;

Сергій Берендєєв — історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти;

Володимир Фесенко — політолог;

Станіслав Ігнатьєв — Голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики.

Нагадаємо, 16 жовтня Володимир Зеленський провів телефонні переговори з Президентом США Джо Байденом. Він заявив, що США оголосили новий пакет допомоги на суму 425 мільйонів доларів.

Також ми писали, що 16 жовтня український президент виступив у Верховній Раді і представив План перемоги.