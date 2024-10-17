Детали разговора Зеленского с Байденом и ракеты для Украины — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали беседы с Байденом. Кроме того, партнеры Киева рассматривают передачу дальнобойных ракет по Украине.

Об этом и не только ведущие пообщаются с приглашенными экспертами в эфире День.LIVE, который можно посмотреть на YouTube-канале в 13:00.

Эфир День.LIVE 17 октября

К разговору с ведущими в эфир День.LIVE присоединятся:

Павел Розенко — вице-премьер-министр Украины 2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике;

Алексей Рябчин — эксперт по энергетике и климату, заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды 2019-20 гг;

Сергей Берендеев — историк, юрист, методист Украинского института развития образования;

Владимир Фесенко — политолог;

Станислав Игнатьев — Председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики.

Напомним, 16 октября Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Он заявил, что США объявили новый пакет пособия на сумму 425 миллионов долларов.

Также мы писали, что 16 октября украинский президент выступил в Верховной Раде и представил План победы.