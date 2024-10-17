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Детали разговора Зеленского с Байденом и ракеты для Украины — эфир День.LIVE

Детали разговора Зеленского с Байденом и ракеты для Украины — эфир День.LIVE

17 октября 2024 г. 13:12

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13:12Детали разговора Зеленского с Байденом и ракеты для Украины — эфир День.LIVE

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13:02 Военные жалуются на отсутствие РЭБов на позициях пехоты

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08:00 Новая дата "Рамштайна" и План победы Украины — эфир Ранок.LIVE

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17:50 Зеленский шокировал Россию Планом победы и участие КНДР в войне — эфир Вечір.LIVE

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17:41 Глава Купянской МВА сообщил о непрекращающемся наступлении россиян

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13:12 Детали разговора Зеленского с Байденом и ракеты для Украины — эфир День.LIVE

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13:02 Военные жалуются на отсутствие РЭБов на позициях пехоты

Text

08:00 Новая дата "Рамштайна" и План победы Украины — эфир Ранок.LIVE

Text

07:26 Ким рассказал, что мобильные огневые группы по всей Украине переформатируют

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01:55 Большинство ВПЛ оказались за чертой бедности, — нардеп

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00:13 Нардеп заявил, что государство не сможет обеспечить всех ВПЛ жильем

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18:00 Эксперт по энергетике Корольчук предупредил о большем количестве аварий на теплосетях зимой

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17:41 Глава Купянской МВА сообщил о непрекращающемся наступлении россиян

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали беседы с Байденом. Кроме того, партнеры Киева рассматривают передачу дальнобойных ракет по Украине.

Об этом и не только ведущие пообщаются с приглашенными экспертами в эфире День.LIVE, который можно посмотреть на YouTube-канале в 13:00.

Эфир День.LIVE 17 октября

К разговору с ведущими в эфир День.LIVE присоединятся:

  • Павел Розенко — вице-премьер-министр Украины 2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике;
  • Алексей Рябчин — эксперт по энергетике и климату, заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды 2019-20 гг;
  • Сергей Берендеев — историк, юрист, методист Украинского института развития образования;
  • Владимир Фесенко — политолог;
  • Станислав Игнатьев — Председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики.

Напомним, 16 октября Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Он заявил, что США объявили новый пакет пособия на сумму 425 миллионов долларов.

Также мы писали, что 16 октября украинский президент выступил в Верховной Раде и представил План победы.

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