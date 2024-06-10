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Нардеп повідомив, хто з резервістів, які оновили дані, мають право на відстрочку

Нардеп повідомив, хто з резервістів, які оновили дані, мають право на відстрочку

10 червня 2024 р. 13:35

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Деякі резервісти, котрі оновили свої дані в Територіальному центрі комплектування, мають право на відстрочку через різні причини. Таких людей приблизно 70-80% від загальної кількості тих, що звернулись, але ТЦК не справляються з потоком військовозобов'язаних, які хочуть оновити дані.

Про це нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук повідомив в ефірі Ранок.LIVE в понеділок, 10 червня.

Оновлення даних та відстрочка резервістів

"Якщо йдеться про "Резерв+", то динаміка позитивна, втім ТЦК не встигають. Щодо ЦНАПів, я не можу зараз відповісти, чи всі вони підключені до оновлення даних. Проте, загалом інструктаж не є складний, тому на мою думку, кожен ЦНАП може з цим справитися", — заявив нардеп.

Камельчук підкреслив, що наразі мобілізація в країні триває досить швидкими темпами. Не дивлячись на те, що більшість військовозобов'язаних охоче оновлюють дані в застосунку "Резерв+", або ж у ТЦК, всеодно будуть люди, які залишаться "в тіні" і будуть переховуватися від мобілізації.

"70-80% людей, які оновлюють дані в ТЦК, мають певні причини для відстрочки", — наголосив Камельчук. За його словами, саме тому вони і звертаються у військкомати, щоб вияснити свої права на відстрочку від мобілізації. 

Нагадаємо, раніше в полтавському ТЦК розповіли, що військовозобов'язані не уникнуть мобілізації, навіть сплативши штраф по неявці в територіальні центри комплектування за повісткою. 

Нардеп Федір Веніславський повідомив, що уряд поки що не планує впроваджувати заходи, щоб повістки приходили в електронному форматі у застосунок "Резерв+". 

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14:03 Зарплати в Україні — на держслужбі стало більш вигідно працювати

13:55 Готував теракти проти українських військових — СБУ викрила одесита

13:55 На кордоні з Харківщиною ворог розмістив загони кадирівців — яка мета

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:49 Кримські партизани підтвердили, що військові РФ евакуюють сім'ї з півострова

13:46 У Мінцифри анонсували новий сервіс у "Дії" для родин полонених — подробиці

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22:47 Військовий експерт Світан заявив, що Україні не потрібна мобілізація

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