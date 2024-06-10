Нардеп повідомив, хто з резервістів, які оновили дані, мають право на відстрочку

Деякі резервісти, котрі оновили свої дані в Територіальному центрі комплектування, мають право на відстрочку через різні причини. Таких людей приблизно 70-80% від загальної кількості тих, що звернулись, але ТЦК не справляються з потоком військовозобов'язаних, які хочуть оновити дані.

Про це нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук повідомив в ефірі Ранок.LIVE в понеділок, 10 червня.

Оновлення даних та відстрочка резервістів

"Якщо йдеться про "Резерв+", то динаміка позитивна, втім ТЦК не встигають. Щодо ЦНАПів, я не можу зараз відповісти, чи всі вони підключені до оновлення даних. Проте, загалом інструктаж не є складний, тому на мою думку, кожен ЦНАП може з цим справитися", — заявив нардеп.

Камельчук підкреслив, що наразі мобілізація в країні триває досить швидкими темпами. Не дивлячись на те, що більшість військовозобов'язаних охоче оновлюють дані в застосунку "Резерв+", або ж у ТЦК, всеодно будуть люди, які залишаться "в тіні" і будуть переховуватися від мобілізації.

"70-80% людей, які оновлюють дані в ТЦК, мають певні причини для відстрочки", — наголосив Камельчук. За його словами, саме тому вони і звертаються у військкомати, щоб вияснити свої права на відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, раніше в полтавському ТЦК розповіли, що військовозобов'язані не уникнуть мобілізації, навіть сплативши штраф по неявці в територіальні центри комплектування за повісткою.

Нардеп Федір Веніславський повідомив, що уряд поки що не планує впроваджувати заходи, щоб повістки приходили в електронному форматі у застосунок "Резерв+".