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Нардеп сообщил, кто из обновивших данные резервистов имеет право на отсрочку

Нардеп сообщил, кто из обновивших данные резервистов имеет право на отсрочку

10 июня 2024 г. 13:35

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13:24 Нардеп рассказал, как реагировала полиция на превышение полномочий ТЦК

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13:01 Нардеп Камельчук прокомментировал динамику обновления данных военнообязанными

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Некоторые резервисты, обновившие свои данные в Территориальном центре комплектования, имеют право на отсрочку по разным причинам. Таких людей примерно 70-80% от общего числа обратившихся, но ТЦК не справляются с потоком военнообязанных, желающих обновить данные.

Об этом нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук сообщил в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 10 июня.

Обновление данных и отсрочка резервистов

"Если речь идет о "Резерв+", то динамика положительная, впрочем, ТЦК не успевают. Что касается ЦПАУов, я не могу сейчас ответить, все ли они подключены к обновлению данных. Однако, в целом инструктаж не сложен, поэтому по моему мнению, каждый ЦПАУ может с этим справиться", — заявил нардеп.

Камельчук подчеркнул, что в настоящее время мобилизация в стране продолжается достаточно быстрыми темпами. Несмотря на то, что большинство военнообязанных охотно обновляют данные в приложении "Резерв+", или в ТЦК, все равно будут люди, которые останутся "в тени" и будут скрываться от мобилизации.

"70-80% людей, обновляющих данные в ТЦК, имеют определенные причины для отсрочки", — отметил Камельчук. По его словам, именно поэтому они обращаются в военкоматы, чтобы выяснить свои права на отсрочку от мобилизации.

Напомним, ранее в полтавском ТЦК рассказали, что военнообязанные не уйдут от мобилизации, даже оплатив штраф по неявке в территориальные центры комплектования по повестке.

Нардеп Федор Вениславский сообщил, что правительство пока не планирует вводить меры, чтобы повестки приходили в электронном формате в приложение "Резерв+".

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13:55 На границе с Харьковщиной враг разместил отряды кадыровцев — какая цель

13:49 Крымские партизаны подтвердили, что военные РФ эвакуируют семьи с полуострова

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:46 В Минцифры анонсировали новый сервис в "Дії" для семей пленных — подробности

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13:35 Нардеп сообщил, кто из обновивших данные резервистов имеет право на отсрочку

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13:24 Нардеп рассказал, как реагировала полиция на превышение полномочий ТЦК

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13:01 Нардеп Камельчук прокомментировал динамику обновления данных военнообязанными

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08:00 Ситуация на фронте и подготовка к Саммиту мира — эфир Новини.LIVE

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19:15 Нардеп рассказал, почему украинское войско нуждается в масштабной мобилизации

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