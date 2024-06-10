Нардеп сообщил, кто из обновивших данные резервистов имеет право на отсрочку

Некоторые резервисты, обновившие свои данные в Территориальном центре комплектования, имеют право на отсрочку по разным причинам. Таких людей примерно 70-80% от общего числа обратившихся, но ТЦК не справляются с потоком военнообязанных, желающих обновить данные.

Об этом нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук сообщил в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 10 июня.

Обновление данных и отсрочка резервистов

"Если речь идет о "Резерв+", то динамика положительная, впрочем, ТЦК не успевают. Что касается ЦПАУов, я не могу сейчас ответить, все ли они подключены к обновлению данных. Однако, в целом инструктаж не сложен, поэтому по моему мнению, каждый ЦПАУ может с этим справиться", — заявил нардеп.

Камельчук подчеркнул, что в настоящее время мобилизация в стране продолжается достаточно быстрыми темпами. Несмотря на то, что большинство военнообязанных охотно обновляют данные в приложении "Резерв+", или в ТЦК, все равно будут люди, которые останутся "в тени" и будут скрываться от мобилизации.

"70-80% людей, обновляющих данные в ТЦК, имеют определенные причины для отсрочки", — отметил Камельчук. По его словам, именно поэтому они обращаются в военкоматы, чтобы выяснить свои права на отсрочку от мобилизации.

Напомним, ранее в полтавском ТЦК рассказали, что военнообязанные не уйдут от мобилизации, даже оплатив штраф по неявке в территориальные центры комплектования по повестке.

Нардеп Федор Вениславский сообщил, что правительство пока не планирует вводить меры, чтобы повестки приходили в электронном формате в приложение "Резерв+".