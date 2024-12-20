Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Російські війська зранку 20 грудня завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок цього загинула одна людина, також є постраждалі та руйнування у п'ятьох районах столиці.

Про це речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі Ранок.LIVE.

Наслідки удару по Києву 20 грудня

Шаманов розповів, що 20 грудня о 07:00 російські війська завдали чергового ракетного удару по Києву. За словами речника КМВА, столиця залишається однією пріоритетною ціллю для ворога. Цього разу ворог атакував Київ балістикою.

Як відомо, падіння уламків зафіксоване у п'ятьох районах столиці:

Голосіївський (пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією, загорілося п'ять автомобілів);

Солом'янський (виникла пожежа в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано);

Шевченківський (виникла пожежа на території нежитлової забудови);

Дніпровський (без негативних наслідків);

Печерський (ймовірно в наслідок падіння уламків сталось загоряння в гаражі. Інформація уточняється).

"Є інформація від Нацполіції, що внаслідок ранкової атаки в Голосіївському районі загинула одна людина. Вона перебувала в цей момент на вулиці. Щодо постраждалих, інформація постійно оновлюється, але станом на зараз відомо про сімох, їх усіх госпіталізували", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через ранкову атаку пошкодженні тепломагістралі в Голосіївському районі. Без тепла залишилися 630 житлових будинків, 16 медичних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків.

Також відомо, що іноземці виїжджають з пошкодженого готелю в Голосіївському районі. Поблизу будівлі тротуар повністю всипаний склом.