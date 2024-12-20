Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування arrow
Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

20 грудня 2024 р. 10:16

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

10:16Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Text

08:30 Зеленський жорстко принизив Путіна — ефір Ранок.LIVE

19 грудня 2024
Text

19:51 Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

Text

17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

Text

13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

Text

11:07 Сазонов наголосив на проблемі бюрократії в армії

Text

09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Text

08:30 Зеленський жорстко принизив Путіна — ефір Ранок.LIVE

19 грудня 2024
Text

19:51 Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

Text

17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

Text

13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

Text

11:07 Сазонов наголосив на проблемі бюрократії в армії

Text

09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

Російські війська зранку 20 грудня завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок цього загинула одна людина, також є постраждалі та руйнування у п'ятьох районах столиці.

Про це речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі Ранок.LIVE.

Наслідки удару по Києву 20 грудня

Шаманов розповів, що 20 грудня о 07:00 російські війська завдали чергового ракетного удару по Києву. За словами речника КМВА, столиця залишається однією пріоритетною ціллю для ворога. Цього разу ворог атакував Київ балістикою.

Як відомо, падіння уламків зафіксоване у п'ятьох районах столиці:

  • Голосіївський (пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією, загорілося п'ять автомобілів);
  • Солом'янський (виникла пожежа в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано);
  • Шевченківський (виникла пожежа на території нежитлової забудови);
  • Дніпровський (без негативних наслідків);
  • Печерський (ймовірно в наслідок падіння уламків сталось загоряння в гаражі. Інформація уточняється). 

"Є інформація від Нацполіції, що внаслідок ранкової атаки в Голосіївському районі загинула одна людина. Вона перебувала в цей момент на вулиці. Щодо постраждалих, інформація постійно оновлюється, але станом на зараз відомо про сімох, їх усіх госпіталізували", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, через ранкову атаку пошкодженні тепломагістралі в Голосіївському районі. Без тепла залишилися 630 житлових будинків, 16 медичних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків.

Також відомо, що іноземці виїжджають з пошкодженого готелю в Голосіївському районі. Поблизу будівлі тротуар повністю всипаний склом.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

10:19 Одесити досі слухають російську музику — хто у фаворитах

10:18 Остання можливість — які відпустки не перенесуть на 2025 рік

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

10:10 Прокуратура вимагає скасувати договір на Подільський міст

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:58 У ДСНС Києва повідомили про загиблу людину внаслідок атаки

09:49 Як отримати бронювання від мобілізації — деталі від експерта

09:47 У Голосіївському районі пошкоджено готель, іноземці виїжджають

09:44 Хто з одеситів сьогодні без світла — адреси

09:33 Який вигляд має Київ після атаки балістикою — фоторепортаж

10:19 Одесити досі слухають російську музику — хто у фаворитах

10:18 Остання можливість — які відпустки не перенесуть на 2025 рік

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

10:10 Прокуратура вимагає скасувати договір на Подільський міст

09:58 У ДСНС Києва повідомили про загиблу людину внаслідок атаки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:49 Як отримати бронювання від мобілізації — деталі від експерта

09:47 У Голосіївському районі пошкоджено готель, іноземці виїжджають

09:44 Хто з одеситів сьогодні без світла — адреси

09:33 Який вигляд має Київ після атаки балістикою — фоторепортаж

09:31 Атака РФ залишила без тепла школи, лікарні та будинки в Києві

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Text

08:30 Зеленський жорстко принизив Путіна — ефір Ранок.LIVE

19 грудня 2024
Text

19:51 Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

Text

17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

Text

13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

Text

11:07 Сазонов наголосив на проблемі бюрократії в армії

Text

09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні