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Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

20 декабря 2024 г. 10:16

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19:51 Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на мясо, молоко и овощи

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17:50 Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

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14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

Text

13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

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12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

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Российские войска утром 20 декабря нанесли ракетный удар по Киеву. В результате погиб один человек, также есть пострадавшие и разрушения в пяти районах столицы.

Об этом спикер КГВА Михаил Шаманов в эфире Ранок.LIVE.

Последствия удара по Киеву 20 декабря

Шаманов рассказал, что 20 декабря в 07:00 российские войска нанесли очередной ракетный удар по Киеву. По словам спикера КГВА, столица остается одной приоритетной целью для врага. На этот раз враг атаковал Киев баллистикой.

Как известно, падение обломков зафиксировано в пяти районах столицы:

  • Голосеевский (повреждены офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба с последующей разгерметизацией, загорелось пять автомобилей);
  • Соломенский (возник пожар в нежилом здании. Пожар ликвидирован);
  • Шевченковский (возник пожар на территории нежилой застройки);
  • Днепровский (без отрицательных последствий);
  • Печерский (вероятно вследствие падения обломков произошло возгорание в гараже. Информация уточняется).

"Есть информация от Нацполиции, что в результате утренней атаки в Голосеевском районе погиб один человек. Он находился в этот момент на улице. Относительно пострадавших информация постоянно обновляется, но по состоянию на данный момент известно о семи, их всех госпитализировали", — говорится в сообщении.

Напомним, из-за утренней атаки повреждены тепломагистрали в Голосеевском районе. Без тепла остались 630 жилых домов, 16 медицинских заведений, 17 школ и 13 детских садов.

Также известно, что иностранцы выезжают из поврежденной гостиницы в Голосеевском районе. Возле здания тротуар полностью усыпан стеклом.

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10:33 Год прорывов — главные достижения в сфере технологий в 2024

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:30 На въезде в Польшу возникли пробки — очереди на границе Украины

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19:51 Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на мясо, молоко и овощи

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17:50 Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

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14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

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12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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