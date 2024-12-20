Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Российские войска утром 20 декабря нанесли ракетный удар по Киеву. В результате погиб один человек, также есть пострадавшие и разрушения в пяти районах столицы.

Об этом спикер КГВА Михаил Шаманов в эфире Ранок.LIVE.

Последствия удара по Киеву 20 декабря

Шаманов рассказал, что 20 декабря в 07:00 российские войска нанесли очередной ракетный удар по Киеву. По словам спикера КГВА, столица остается одной приоритетной целью для врага. На этот раз враг атаковал Киев баллистикой.

Как известно, падение обломков зафиксировано в пяти районах столицы:

Голосеевский (повреждены офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба с последующей разгерметизацией, загорелось пять автомобилей);

Соломенский (возник пожар в нежилом здании. Пожар ликвидирован);

Шевченковский (возник пожар на территории нежилой застройки);

Днепровский (без отрицательных последствий);

Печерский (вероятно вследствие падения обломков произошло возгорание в гараже. Информация уточняется).

"Есть информация от Нацполиции, что в результате утренней атаки в Голосеевском районе погиб один человек. Он находился в этот момент на улице. Относительно пострадавших информация постоянно обновляется, но по состоянию на данный момент известно о семи, их всех госпитализировали", — говорится в сообщении.

Напомним, из-за утренней атаки повреждены тепломагистрали в Голосеевском районе. Без тепла остались 630 жилых домов, 16 медицинских заведений, 17 школ и 13 детских садов.

Также известно, что иностранцы выезжают из поврежденной гостиницы в Голосеевском районе. Возле здания тротуар полностью усыпан стеклом.