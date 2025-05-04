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Що не так із метро на Виноградар — випуск "Наша справа"

Що не так із метро на Виноградар — випуск "Наша справа"

04 травня 2025 р. 14:59

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Будівництво метро до Виноградару у Києві — болюча тема для столиці. Нині маємо черговий "сюрприз" на понад 300 мільйонів гривень для перенесення ліній електропередач із зони забудови дільниці Сирецько-Печерської лінії. Відповідно, це масштабні додаткові витрати з бюджету столиці. 

Про це і не тільки йдеться в розслідуванні проєкту "Наша справа"

Що не так із будівництвом метро на Виноградар

Здавалося, що будівництво метро на Виноградар відновили, на об'єкт зайшла нова компанія, фінансування є, залишилось дочекатися лише відкриття нових станцій — "Мостицька" та "Проспект Правди", які заплановані на наступний рік. Але ні, адже знову з'явився "сюрприз". Цього разу на понад 300 млн грн.

Виявилося, що над місцем зведення цих станцій проходять високовольтні лінії електропередач (ЛЕП), під якими заборонено будівництво. Тому "Київський метрополітен" оголосив тендер на понад 320 млн грн, аби перенести лінії із зони забудови під землю.

Як відомо, роботи виконуватиме компанія ДТЕК, яка уклала договір з "Київським метрополітеном" без відкритих торгів. Це пояснюється тим, що електромережі, які необхідно перемістити, належать саме цій компанії. Попередня оплата за послуги становить понад 227 млн грн, а всі інші кошти мають провести упродовж 10 днів з моменту підписання акту прийнятих робіт. 

"Хоча проєкт неодноразово коригували з 2017 року, проблему з ЛЕП помітили лише зараз. Це викликає підозри щодо некомпетентності чи халатності відповідальних структур", — йдеться у розслідуванні. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що будівництво метро на Виноградар знову загальмувало. Це пов'язане із перенесенням ліній електропередач.

Також ми повідомляли, що підрядника метро на Виноградар зобов'язали сплатити ще 78 млн. Йдеться про інфляційні втрати і відсотки за користування бюджетними коштами.

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